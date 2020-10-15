Телеведущая и участница шоу "Танці з зірками" Ольга Фреймут рассказала о тяжелом периоде в своей жизни

Как сообщает Politeka.net, звезда решилась на откровенные признания во время очередного выпуска танцевальной программы. В 2017 году Ольга Фреймут стала женой генерального директора "Нового канала" Владимира Локотко. По ее словам, с тех пор начались лишения.

"Когда я вышла замуж, мои конкурентки не смогли этого простить. Я себя ловила на мысли, что они меня прокляли", - заявила знаменитость.

За три года до свадьбы Ольга Фреймут покинула "Новый канал", на котором прославилась благодаря шоу "Ревизор", и перешла на телеканал "1+1" где занялась похожим проектом под названием "Инспектор Фреймут". Сейчас она сожалеет об этом решении, ведь даже коллеги, с которыми были теплые отношения, отвернулись от перебежчицы.

"Эта была самая большая ошибка моей жизни, после которой я так и не возобновилась. Когда я влюбилась в Володю, пришла на "Новый канал", которым он руководит, писали: "Фреймут провалила шоу "Оля", - рассказала телеведущая. - "Дошло до того, Притула, моя вторая телевизионная половинка, говорит режиссеру: "Что эта конченая здесь делает?".

По словам Ольги, самым неприятным стал случай в одном из супермаркетов, где у нее спросили фамилию. Звезда осознала, что потеряла былую популярность, а украинцы попросту перестали узнавать некогда знаменитую ведущую. В тот момент Фреймут решила вернуться на телеведение, которое стало неотъемлемой частью ее жизни.

Так они вместе с Ильей Падзиной стали участниками "Танців з зірками". В рамках шоу Ольга Фреймут уже неоднократно показывала свой характер и острый язык, которыми и полюбилась телезрителям. Недавно она повздорила с судьей проекта Екатериной Кухар и подарила ей ножницы.

"Талисманные для вышивания, так как вышивания успокаивает нервы. А они у тебя есть еще. Если что-то хочешь обрезать, язычок там себе", - отметила Фреймут.

Напомним, что острая на язык Кухар метко ответила побитой жизнью Ольге Фреймут: "Я поняла, что вы... ".

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