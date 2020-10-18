38-річна українська телеведуча Ольга Фреймут, учасниця проекту "Танці з зірками" збентежила публіку несподіваним одкровенням

Як передає Politeka.net, зірка "Ревізора" опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram відеонарізку найбільш зворушливих і яскравих моментів з шоу "Танці з зірками" (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Так, на кадрах Ольга постала і в танцювальному залі під час напружених тренувань зі своїм партнером Іллею Падзіною, і безпосередньо на паркеті проекту в світлі софіт.

Фреймут здивувала зворушливим підписом до відео:

"Емоції від @ tanci1plus1 - нарешті я починаю довіряти собі, любити себе і пишатися собою. "Любов до себе - початок роману на все життя". Так сказав Оскар Уайльд. Так, згодна", - йдеться в повідомленні.

Користувачі кинулися обговорювати побачене:

"Як завжди❤️до глибини душі ☺ "

"Танцюєте ви, а кайфую я 🔥 😍 🤗 "

"Ви крута🔥"

Раніше ми повідомляли, Фреймут, яка не один раз "встрявала" в скандали на "Танцях з зірками", якось після одного з ефірів розповіла про те, що її нібито "прокляли".

"Коли я вийшла заміж, мої конкуренти не змогли цього пробачити. Я себе ловила на думці, що вони мене прокляли", - заявила телеведуча. Справа в тому, що чоловіком Фреймут є гендиректор "Нового каналу" Володимир Локотко. Ользі довелося навіть звільнитися з цього каналу.

"Ця була найбільша помилка мого життя, після якої я так і не відновилася. Коли я закохалася у Володю, прийшла на "Новий канал", яким він керує, писали: "Фреймут провалила шоу "Оля", - розповіла телеведуча. - "Дійшло до того, Притула, моя друга телевізійна половинка, каже режисерові: "Що ця кінчена тут робить?"

Нагадаємо, що гостра на язик Кухар влучно відповіла побитою життям Ользі Фреймут: "я зрозуміла, що ви... ".

А ще Politeka писала, що конфлікт Фреймут і Кухар на "Танцях з зірками" вийшов на новий рівень хамства.