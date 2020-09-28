Ольга Фреймут отличилась новой выходкой в эфире популярного шоу «Танці з зірками»

Страсти между Фреймут и судьей проекта примой балериной Екатериной Кухар не ухитают. Однако телеведущая из эфира в эфир не может удержаться, чтобы не подогреть конфликт. (Чтобі постомтреть новое виде - проскролльте вниз)

Так, в пятом выпуске не стал исключением. После сдержанных комментариев в адрес вальса Ольги Фреймут и Ильи Падзины от Каткрины Кухар звездная участница подарила судье ножницы.

«Хочу тебе подарить ножницы такие талисманные для вышивания, так как вышивания успокаивает нервы. А они у тебя есть еще. Если что-то хочешь обрезать, язычок там себе... Ну, вдруг! » - отметила телеведущая.

Без подарков не остались также Влад Яма, которому Фреймут вручила собственную книгу по этикету, и Григорий Чапкис, который получил из рук телеведущей письмо от ее тети Стефы с Нового Роздола, которая является поклоницей хореографа.

Поведение Фреймут активно комментируют в Сети.

«Ужасное неуважение и хамство с ее стороны», «Оля, иди на кухню», «Конкурс есть конкурс , к чему эта нелепость от Оли?», «На то они и судьи, чтобы комментировать увиденное. Оля, не обижайтесь на них», "Такое ощущение, что Оля пришла на этот проект, чтобы работу на 1 + 1 випросты", "За Фреймут стыдно. Это ей надо научиться этикета и с достоинством принимать критику судей. Для чего они там сидят. Как так можно им хамить на всю страну? ", "Все было замечательно пока не начала говорить Фреймут😏🤦♀️ похоже у нее уже поехала крыша. неудивительно, что ее не хотят брать на телевидение", "Ох эта ревизорка бесит !!! Я бы на месте Власти послалаб ее !!! Критику не воспринимает наша королева !!! Пусть вылетит уже !!!», - пишут в Сети.

Напомним, что поскандалившая с Кухар Фреймут теперь учит украинцев выпивать: "Держите за ножку".

Как сообщала Politeka, заносчивая Фреймут после скандала с Кухар раскрыла правду об участии в шоу: «Терпеть не могу…».

Также Politeka писала, что отчаянная Кухар снова сорвалась после скандала с Фреймут на «Танцях з зірками»: «Коснувшись дна…».