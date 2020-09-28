Прима-балерина Екатерина Кухар ответила Ольге Фреймут на ее призыв сходить в церковь.

Как передает Politeka.net, в пятом эфире шоу «Танці з зірками» Фреймут вновь вступила в перепалку с судьями проекта.

В этот раз Фреймут танцевала вальс в образе Бриджит Джонсон. Ольга призналась, что долгое время болела «звездной болезнью», была высокомерной и дерзкой. Сейчас она старается быть нежнее, много работает над собой.

«Меня жизнь так побила, что я хочу быть светлой и нежной девушкой», - призналась главная ревизорша страны.

После танца одна из судей проекта Екатерина Кухар заявила, что прислушалась к совету Ольги и сходила в церковь.

«Я ходила в церковь. Там сказали, что гордыня — это наибольший грех», - подметила Кухар, добавив, что Фреймут удалось с этой проблемой справиться.

По словам балерины, Ольга растет в танце, уже заметен прогресс, но слабой стороной все еще остается шея телеведущей.

«Увидев ваш вальс, я поняла, что вы с этим справились. Я вижу ваш танцевальный рост. Плюс вы не побоялись быть собой — Олей Коник с Нового Роздола», - отметила Кухар, раскрыв настоящую фамилию звезды.

Несмотря на то, что Кухар похвалила Фреймут, та в конце выступления подарила ей ножницы, чтобы «подрезать язычок».

Напомним, что печальная Екатерина Кухар заявила о нажитых врагах.

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