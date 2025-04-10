Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко заявил, что россия осваивает новые технологии воздействия на население, чтобы сломать личность и использовать в своих целях, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как отмечает эксперт, россия активизирует пропагандистские меры, распространение фейков и дезинформации в европейских странах. Под ударом, подчеркивает он, - ЕС, а в первую очередь Болгария, Словакия, Венгрия, особенно Румыния, где недавно был скандал с кандидатом в президенты Джорджеску.

«План кремля состоит в том, чтобы разлагать страны НАТО, страны восточного фланга НАТО, используя свое массивное влияние. И если раньше они действовали исключительно через классического рода СМИ – «Спутник», «Russia Today», «Россия 24» и многие другие сайты, которые являются информационными помойками для промывки мозгов и несут только агрессию, пропаганду и ничего более, то теперь российские спецслужбы, а также специалисты Главного разведывательного управления Генштаба рф осваивают современные технологии, соцсети, YouTube, TikTok, X и многие другие», - предупреждает Александр Мусиенко.

То есть, констатирует он, это работа в направлении психологической войны, и в россии этому уделяют очень большое внимание, на эту тему написан не один труд. Как объясняет эксперт, это даже не борьба за умы населения, это психологический террор, насилие над личностью, когда в ваш мозг проникают такими вот установками и методами.

«Помните изучение языков по 25-ому кадру и так далее? Так вот сейчас россия поставила определенные технологии на конвейер, и пропаганда работает уже по направлению не того, чтобы фактически убедить вас в чем-то доводами и аргументами. Нет, они работают по методу психологического слома личности, чтобы личность не была личностью, а превращалась исключительно в массу, и чтобы массы можно повести для достижения цели», - объясняет Александр Мусиенко.

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