Об этом рассказал председатель наблюдательного совета фонда, первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам здоровья нации Валерий Дубиль.
«Вместе с большой командой волонтеров и партнеров мы посетили Днепр, Петропавловку, Краматорск, Покровск. Благодаря поддержке компании "Эпицентр" и семьи Герег два аппарата для проведения экстренной сердечно-легочной реанимации Easy Pulse Schiller (Швейцария) передали в стабилизационные пункты на покровское направление. Это критическое оборудование будет спасать ребят из 54-й отдельной механизированной бригады и 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр». Важность этих аппаратов на этапе стабилизации, думаю, понимают все, ведь от того, насколько быстро и эффективно оказана первая помощь, в буквальном смысле зависит жизнь раненого», - отметил Валерий Дубиль.
Военным, которые несут службу в Донецкой области, фонд «Надежда», при непосредственной поддержке соучредителей фонда Ивана и Ильи Дубиля, передал оборудование, необходимое для выполнения боевых задач. Мовики, старлинки, мощные зарядные станции получили военные 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев.
Также команда фонда «Надежда» вместе с партнерами – Благотворительным фондом Дениса Парамонова, Revival Foundation и Geri Care, доставила помощь больницам Днепропетровской области. Медицинские грузы получили Новомосковская центральная городская больница, Васильковская ЦПСМИ, Васильковская районная больница и Петропавловская центральная городская больница.
«Сегодня мы отмечаем День независимости Украины, отдавая должное тем, кто стоит на страже нашей свободы, независимости и безопасности, кто бесстрашно защищает Украину, кто возвращает каждый сантиметр земли, оплачивая его потом и кровью. Мужество, отвага и верность нации наших защитников, медиков, волонтеров каждый день вдохновляют нас не сдаваться, идти вперед и побеждать. Спасибо, что держите Украину на своих плечах! А мы помогали, помогаем и будем помогать – столько, сколько это будет необходимо. Продолжаем нашу миссию – спасать жизнь!» – резюмировал Валерий Дубиль.