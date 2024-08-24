В День Государственного флага и День независимости Украины Благотворительный фонд молодежной инициативы «Надежда» с партнерами провел масштабную гуманитарную миссию на Восток.

Об этом рассказал председатель наблюдательного совета фонда, первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам здоровья нации Валерий Дубиль.

«Вместе с большой командой волонтеров и партнеров мы посетили Днепр, Петропавловку, Краматорск, Покровск. Благодаря поддержке компании "Эпицентр" и семьи Герег два аппарата для проведения экстренной сердечно-легочной реанимации Easy Pulse Schiller (Швейцария) передали в стабилизационные пункты на покровское направление. Это критическое оборудование будет спасать ребят из 54-й отдельной механизированной бригады и 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр». Важность этих аппаратов на этапе стабилизации, думаю, понимают все, ведь от того, насколько быстро и эффективно оказана первая помощь, в буквальном смысле зависит жизнь раненого», - отметил Валерий Дубиль.



Военным, которые несут службу в Донецкой области, фонд «Надежда», при непосредственной поддержке соучредителей фонда Ивана и Ильи Дубиля, передал оборудование, необходимое для выполнения боевых задач. Мовики, старлинки, мощные зарядные станции получили военные 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев.



