Военный эксперт Александр Мусиенко заявил, что призывать к миру на Рождество нужно было не Украину, а россию, и уже есть реакция команды Трампа – это хороший сигнал для нас, Келлог уже работает.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как отмечает эксперт, по поводу российского рождественского обстрела Украины высказался уже и Папа Римский, он призвал к необходимой смелости, чтобы открыть двери для переговоров между Украиной и россией для прекращения войны.

«Ну, вообще-то, кого нужно призывать? Возможно, стоит призвать весь мир, чтобы он консолидировался и остановил путина, остановил его террор, остановил удары по гражданским объектам, гражданскому населению, объектам критической инфраструктуры. Потому что, опять же, 25 декабря целью врага была критическая инфраструктура, энергетическая система, агрессор задействовал свою авиацию и бил ракетами именно по этим целям. Так вот, по существу, кого призывать надо», - подчеркивает Александр Мусиенко.

Но любопытно не это, отмечает он, а реакция спецпосланника Трампа по Украине Кита Келлога. Как рассказывает эксперт, Келлог сказал, что Рождество должно быть временем мира, но Украина подверглась жестокой атаке в этот день, США следят за действиями обеих сторон и полны решимости принести мир в регион.

«Я бы выделил эту оценку, потому что, по всей видимости, Келлог уже серьезно приступает к делам, оценивает ситуацию, мониторит происходящее и уже непосредственно делает публичную оценку из происходящих событий, в частности российского ракетного террора и ударов. То есть есть осуждение российского удара. Конечно, кто-то скажет, может, это ничего не значит, но нет, это чуть ли не впервые от представителя Трампа звучит заявление, осуждающее россию. Поэтому стоит обратить на это внимание, это существенный момент», - объясняет Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Бортник оценил прогноз МВФ об окончании войны в Украине в середине 2026 года.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал о панике в рф из-за рождественского контрнаступления ВСУ.