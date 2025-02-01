Военный Святослав Дубина объяснил, что нельзя мобилизовать экономически активное население, это разрушает экономику, зато есть чиновники и госслужащие, которые давали присягу.

Об этом он рассказал на своем канале.

«В декабре 2021 года у нас было почти 5 млн людей, которые содержались из бюджета, еще 10,5 млн пенсионеров и только 9 млн экономически активных людей. Мы не имеем права изымать экономически активных людей, создающих добавленную ценность. Мы не можем загонять во время войны экономическую свободу под скамейку. Мы не можем увеличивать регуляцию. Ну, это выстрел себе уже не в ногу, а в голову», - объясняет Святослав Дубина.

Критикуешь – предлагай, констатирует он, так что стоит вспомнить, что в чиновничьих креслах сидит два состава армии, они давали присягу верой и правдой служить украинскому народу, защищать его права и свободы, если использовать этот мобилизационный ресурс, то можно было бы провести и ротацию, и демобилизацию.

Так же, напоминает военный, в местных обладминистрациях, где работает почти миллион человек, забронировано только 50%.

«Мы не можем изымать экономически активных людей, потому что они должны создавать добавленную ценность. Мы должны брать резервы как раз из государственного аппарата, он раздут. Именно зарегулированность, отсутствие экономических свобод, отсутствие верховенства права привели к войне. И если мы не уберем эти основания, мы не выйдем из этой ситуации. И то, что сегодняшняя политическая элита, аристократия этого не понимают, это факт», – подчеркивает Святослав Дубина.

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