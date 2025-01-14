Об этом пишет сайт ОРД. Публикуем текст без поправок и комментариев.



Владелец агрохолдинга I&U Group Сергей Тарасов, которого уже больше года разыскивает СБУ, начал кампанию по отбеливанию репутации. Ранее стало известно, что миллионер из Кировоградской области нанял в США лоббистов-пиарщиков, задача которых «рассказывать о коррупции в Украине». При этом самому Тарасову доложено о подозрении в завладении государственными землями с помощью коррумпированных чиновников Госгеокадастра.

Адвокаты Сергея Тарасова провели пресс-конференцию, на которой пытались объяснить суть дела агробизнесмена. Но, отвечая на вопросы журналистов, так и затруднились ответить почему Тарасов, объявленный в розыск, не хочет возвращаться из-за границы чтобы отстаивать свою позицию.

Интересно, что адвокаты Тарасова, задача которых рассказывать о безосновательности обвинений и коррупции силовиков, это бывшие прокуроры времен Януковича, а один из них – экс-защитник беглого президента. Двое из них связаны с запрещенной партией ОПЗЖ – последователями Партии Регионов.

Адвокат Александр Гардецкий – бывший прокурор нескольких областей, которого в 2020 году фракция ОПЗЖ предлагала делегировать в комиссию по отбору главы САП. Во время, когда господин Гардецкий возглавлял прокуратуру Киевской области, он получил от СМИ прозвище «Песочный прокурор», якобы за крышевание незаконной добычи песка. Зять Гардецкого – судья Сергей Прохоров, обвиняемый в принятии ряда сомнительных судебных решений по завладению лесными угодьями в пользу Михаила Добкина.

Также в адвокатскую команду Тарасова вошли Анатолий Ларин и Александр Бабиков.

Анатолий Ларин – крапивницкий адвокат и депутат городского совета от ОПЗЖ, на парламентских выборах 2019-го выдвигался в Верховную Раду от Кропивницкого, но не прошел . из-за конфликта интересов.

Интересно, что одновременно с адвокатами Сергея Тарасова публично начал защищать фейковый активист Дмитрий Карп, известный организацией проплаченных митингов. Карп представляется координатором ОО «Автомайдан Киев», но в официальном заявлении общественной ориганизации указано, что «Дмитрий Карп и Екатерина Кувита, «лидеры» Автомайдана Киев давно в нашем Blacklist».