39-летний актер и шоумен Гарик Харламов, у которого обнаружили китайский вирус, удивил откровением

Как передает Politeka.net, звезда опубликовал тизер нового комедийного сериала с его участием в своем микроблоге в Инстаграм, а также сделал неожиданное признание в подписи (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Разводящийся с актрисой Кристиной Асмус Харламов пожаловался, что в последнее время на него посыпались беды, включая заражение, однако, он не унывает, ведь есть и хорошие новости - выход в октябре сериала "Гусар".

"Чем же я могу порадовать вас и себя находясь в изоляции уже почти 10 дней из-за болезни из-за е*учей ... точнее летучей мыши? А вот чем! Маленький анонс того, что мы готовили для вас долгие 1,5 года, друзья. Проект, в который я вложил душу, силы и деньги. Короче все то, чего у меня уже нет ) Это то, чем я буду долбить вас, дорогие жители Инстаграма долгие 17 серий. Первый исторический сериал ТНТ ... барабанная дробь... «ГУСАР» !!! Это очень смешной, красивый и просто о*уенный сериал!", - поделился Харламов.

Пользователи кинулись комментировать:

"Поправляйся, дорогой! Анонс прекрасен!!! Сразу хочется бежать и смотреть ✊🏻🥇🤪"

"И души нет? Продал?"

"👏 я в первых рядах!!! Уверен, будет бомба сериал...🤙 наконец-то, что-то стоящее...👌"

"Уже охота посмотреть 👍😁"

"Гарик, судя по тизеру - уже ржака! Здоровья тебе!"

Ранее мы сообщали, что Гарик во время вынужденной изоляции из-за болезни радует поклонников комедийными видео в своем Инстаграм.

Он всячески шутит, что китайский вирус, к сожалению, не обошел стороной его семью.

"Изоляционное творчество, карусель разных концовок на одну тему. 8 день как никак)", - сообщал актер в соцсети.

Напомним, что Харламов напугал постаревшим видом после развода с Асмус, правда всплыла наружу: «Близости не было лет…»

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