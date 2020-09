View this post on Instagram

Чем же я могу порадовать вас и себя находясь в изоляции уже почти 10 дней из-за болезни из ебучей ... точнее летучей мыши ? А вот чем! Маленький анонс того, что мы готовили для вас долгие 1,5 года друзья. Проект в который я вложил душу, силы и деньги. Короче все то, чего у меня уже нет ) Это то , чем я буду долбить вас , дорогие жители Инстаграмма долгие 17 серий. Первый исторический сериал ТНТ ... барабанная дробь... «ГУСАР» !!! Это очень смешной, красивый и просто охуенный сериал ! Скоро увидите сами! В октябре ! ) Понятно, что мигом набежит саранча а’ля «не смотрел, но осуждаю» или «очередное говно» ... но это было и будет всегда, даже если это будет самый лучший фильм 😉