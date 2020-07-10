Российский комик Гарик Харламов напугал поклонников постаревшим видом

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм он опубликовал видео, на котором предстал в образе старика деда Макара. Харламов состарил себя при помощи специальной программы и записал видео, вывалив всю правду о старости.

«Макаров это!», - подписал видео комик.

Комик шутил по поводу китайского вируса, а также по поводу собственного здоровья. Он отметил, что уже совсем ничего не видит.

«Очков у меня тоже много. Очки для дальности и для близости. Хотя очки для близости мне уже давно не нужны. У меня близости не было лет 30», - пошутил Харламов.

За несколько часов видео посмотрели почти 400 тысяч раз. В комментариях комику оставили массу положительных откликов.

«Местами смешно, местами грустно», «Талантище!», «Гарик мой, я как же уважаю тебя, лучший актер, юморист в мире для меня», «Наконец то дед Макар», «Я смеялась до слез! Очень смешно! Классно)))», «Гар, старость тебе к лицу», " Так хорошо получается этот Макаров, что Бульдога уже и не вспомнишь. Вроде такой и был всегда", - пишут пользователи сети.

Отметим, что недавно Кристина Асмус и Гарик Харламов сообщили о разводе. После расставания пары комик стал чаще публиковать фото с дочкой.

Напомним, что осунувшийся Харламов рассекретил единственную, с которой готов жить после Асмус: "А взгляд грустный".

Как сообщала Politeka, счастливый Харламов после новостей о разводе показал, как развлекается с другой: «Копия Асмус».

Также Politeka писала, что похудевший Харламов с размахом отметил развод с Асмус: "До четырех часов утра...".