Российский комик Гарик Харламов напугал поклонников постаревшим видом
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм он опубликовал видео, на котором предстал в образе старика деда Макара. Харламов состарил себя при помощи специальной программы и записал видео, вывалив всю правду о старости.
«Макаров это!», - подписал видео комик.
Комик шутил по поводу китайского вируса, а также по поводу собственного здоровья. Он отметил, что уже совсем ничего не видит.
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«Очков у меня тоже много. Очки для дальности и для близости. Хотя очки для близости мне уже давно не нужны. У меня близости не было лет 30», - пошутил Харламов.
За несколько часов видео посмотрели почти 400 тысяч раз. В комментариях комику оставили массу положительных откликов.
«Местами смешно, местами грустно», «Талантище!», «Гарик мой, я как же уважаю тебя, лучший актер, юморист в мире для меня», «Наконец то дед Макар», «Я смеялась до слез! Очень смешно! Классно)))», «Гар, старость тебе к лицу», " Так хорошо получается этот Макаров, что Бульдога уже и не вспомнишь. Вроде такой и был всегда", - пишут пользователи сети.
Отметим, что недавно Кристина Асмус и Гарик Харламов сообщили о разводе. После расставания пары комик стал чаще публиковать фото с дочкой.
Напомним, что осунувшийся Харламов рассекретил единственную, с которой готов жить после Асмус: "А взгляд грустный".
Как сообщала Politeka, счастливый Харламов после новостей о разводе показал, как развлекается с другой: «Копия Асмус».
Также Politeka писала, что похудевший Харламов с размахом отметил развод с Асмус: "До четырех часов утра...".