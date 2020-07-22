34-летняя российская певица и телеведущая, звезда "Дом-2" Ольга Бузова произвела фурор жарким образом

Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала с новой стрижкой и необычным макияжем.

Так, Ольга позировала в микрокостюмчике: топе и юбке черного цвета с синим цветочным орнаментом. Невооруженным взглядом видно, что дерзкая певица не надела нижнего белья, будоража фантазию поклонников пленительными изгибами. Бузова повернулась к камере спиной, томно посмотрев через плечо.

Недавно артистка поменяла имидж: теперь Ольга счастливая обладательница длинной челки.

"Я знаю, что ты хочешь меня к ночи" 😈 #miramebebe ❤️", - подписала этот кадр разгоряченная звезда строчкой из своей новой песни.

Пользователи кинулись обсуждать ее новую внешность:

"Шикарная", тебе так идёт челка🔥❤️"

"Прекрасная розочка 🌹"

"Оля почему тебя с Давидом не видео нигде ???? В сторис! Очень все переживаем"

"я вообще не оставляю коментарии ну это реально стремное фото .... Вам это не идет..."

"Ну прям огонь баба 🔥🔥"

"На китаянку похожа"

"Твои глаза как кислород🤤🔥🔥"

Ранее мы сообщали, Бузова с зелеными волосами и ее бойфренд Дава записали видеоролик, в котором исполнили зажигательный парный танец. Сначала знаменитости показали серию движений по очереди, а затем синхронизировались под звучание песни.

"Мне иногда кажется что они специально делают это нелепо и тупо что бы больше коментов собрать 😂"; "Оля тебе так идут зелёные волосы!"; "И это она называет трендами"; "Ольга у вас мимика класс! Вам в Голливуд 🔥"; "Олечка как из какого-то мультика сбежала", - комментировали в сети.

Напомним, скандальная Бузова устроила шоу в купальнике у бассейна: "Вот это фигура!".

А еще Politeka писала, что Бузова скопировала Ивлееву и опозорилась новым видео с откровенными образами.