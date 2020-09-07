Слухи о заражении российского шоумена Гарика Харламова китайским вирусом преувеличены

Об этом информирует Politeka со ссылкой на российские СМИ.

Так, сообщается, что помощник известного российского юмориста Дмитрий сообщил журналистам о том, что слухи о заражении Гарика Харламова коронавирусом сильно преувеличены.

На самом деле, по словам Дмитрия, у Харламова банальная простуда, а тест на коронарирус, который сделал шоумен, показал отрицательный результат.

"Нет, не заболел. Неправда. Он просто простудился, у него была температура немного. Никакого ковида у него. Проверили, тест сдали, у него все отрицательно", – заверил помощник Гарика Харламова.

Politeka сообщала, что здоровье российского актера и шоумента Гарика Харламова, который недавно развелся с актрисой Кристиной Асмус, резко ухудшилось.

"У Гарика Харламова обнаружили ковид..." - было сказано в сообщении. Уточняется, что это произошло в «самый последний момент», из-за чего съемки юмористического шоу Comedy Club в Барвихе пришлось отменить. Сам актер пока ситуацию не комментировал.

30-летняя актриса и блогерша Яна Кошкина, которой приписывают роман с комиком Гариком Харламовым, удивила снимком из больницы. Звезда опубликовала данное фото в своем Инстаграм, передает Politeka.net. Девушка предстала лежащей на больничной койке с катетером на руке, к которому была проведена трубка от капельницы.

Сама Кошкина была в черном топике с большим декольте, из которого выглядывала грудь. Также бод топом можно было заметить черное белье.

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