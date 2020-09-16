39-річний актор і шоумен Гарік Харламов, у якого виявили китайський вірус, здивував одкровенням

Як передає Politeka.net, зірка опублікував тизер нового комедійного серіалу з його участю у своєму мікроблозі в Instagram, а також зробив несподіване зізнання в підписі (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Харламов, який розлучається з актрисою Христиною Асмус, поскаржився, що останнім часом на нього посипалися біди, включаючи зараження, однак, він не сумує, адже є й хороші новини - вихід в жовтні серіалу "Гусар".

"Чим же я можу порадувати вас і себе перебуваючи в ізоляції вже майже 10 днів через хворобу через е*учу... точніше кажана? А ось чим! Маленький анонс того, що ми готували для вас довгі 1,5 роки, друзі. Проект, в який я вклав душу, сили і гроші. Коротше все те, чого у мене вже немає ) це те, чим я буду довбати вас, дорогі жителі Інстаграма довгі 17 серій. Перший історичний серіал ТНТ... барабанний дріб... "ГУСАР"!!! Це дуже смішний, красивий і просто о*уєнний серіал!", - поділився Харламов.

Користувачі кинулися коментувати:

"Поправляйся, дорогий! Анонс прекрасний!!! Відразу хочеться бігти і дивитися ✊ 🥇 🤪 "

"І душі немає? Продав?"

"👏 я в перших рядах!!! Впевнений, буде бомба серіал...🤙 нарешті, щось варте...👌"

"Вже охота подивитися 👍😁"

"Гарік, судячи з тизеру - вже ржака! Здоров'я тобі!"

Раніше ми повідомляли, що Гарік під час вимушеної ізоляції через хворобу радує шанувальників комедійними відео в своєму Instagram.

Він всіляко жартує, що китайський вірус, на жаль, не обійшов стороною його сім'ю.

"Ізоляційна творчість, карусель різних кінцівок на одну тему. 8 день як ніяк)", - повідомляв актор у соцмережі.

Нагадаємо, що Харламов налякав постарілим виглядом після розлучення з Асмус, правда спливла назовні: «близькості не було років…»

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