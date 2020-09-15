"Как такое может быть?"

30-летняя актриса и ведущая Яна Кошкина, которой приписывают роман с комиком Гариком Харламовым, раздразнила публику вызывающим фото

Как передает Рoliteka.net, красотка выставила свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в белом платье с высокими разрезами и декором из перьев в зоне декольте.

Девушка соблазнительно выгнулась на лестнице, опасно наклонившись вперед - рискуя "уронить" пышные прелести. Кроме того, Кошкина задрала ногу, блеснув пикантными изгибами. Яна застыла с изумленным выражением лица.

"Когда директор @staskhristov назвал сумму нашего следующего гонорара за ведение корпоратива🤪🙈 P.S. Сегодня провела по-настоящему волшебный День Рождения!✨ #люблюсвоюработу", - подписала фото звезда.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное. Главным предметом споров стал очень большой бюст Яны - ведь сама-то она худенькая. Поклонники задались вопросом, как у столь стройной девушки может быть настолько пышная грудь.

"Вампиресса😘😍"

"Яна, без обид,но очень исхудала"

"Божественное создание 🔥🔥🔥"

"Классно вышла Яночка)"

"Когда не хочешь удариться об потолок😀. Хорошие изгибы, Ян😂"

"Откуда, у худой девушки такие груди? Как так может быть... она была полной?" - "а я и не худая" - "Ну уж если вас так мучает сей вопрос, то природа сама решает кому, сколько и что)) А кого обделила матушка-вселенная, то пластика приходит в помощь" - "силикошка" - "она никогда и не скрывала, что сделала грудь" - "силикошка сейчас у многих. Но у Яны очень удачно сделано, красиво" - "Яна же была гимнасткой-художницей, тренировалась у Ирины Винер, это сильные руки, мышцы. Без усиленной нагрузки наверное и набрался жир в правильном месте".

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