История с заражением Гарика Харламова китайским вирусом получила продолжение

Об этом пишет Politeka.net.

Соответствующую публикацию звезда Comedy Club опубликовал в своем личном микроблоге Instagram.

Так, Гарик Харламов, который сейчас разводиться с Кристиной Асмус, всячески шутит и намекает, что китайский вирус, к сожалению, не обошел стороной его семью.

Как известно, ранее представитель российской звезды подтвердил, что Харламов серьезно заболел, но тест на вирус оказался отрицательным. Более того, у резидента Comedy Club есть симптомы простуды и высокая температура.

"Изоляционное творчество, карусель разных концовок на одну тему. 8 день как никак)", - говорится в подписи к публикации Харламова.

В микроблоге шоумен опубликовал отрывок из своего выступления в Comedy Club с Тимуром Батрудиновым. В этой сценке Гарик кашляет, и его коллега интересуется, не китайский ли вирус подцепил персонаж Харламов. Поэтому преданные фанаты звезды Comedy Club всерьез обеспокоились его состоянием, однако комик так и не объяснил, действительно ли он болен.

"Вот что развод с человеком делает", "Ой, поправишься ты Гарик, зря худел", "Выздоравай, Гарик, силы и здоровья тебе", "Выздоравливай скорей, крепкого тебе здоровья, ты нам нужен", "Гарыч ты здоров? Наш любимчик", "Так я не пойму, ты всё-таки болен вирусом или нет?", "Гарик, не шути так, давай не болей", "Пффф, я ещё в июне переболел всей семьёй, тяжелая шняга, но ещё дольше пришлось сидеть дома пока все не сдали два отрицательных теста, в итоге вышло аж 50 дней", - написали фанаты в комментариях.

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