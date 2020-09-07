Звезда сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли похвасталась идеальной внешностью, показав лицо вблизи

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, актриса позирует на фоне нового магазина, рассказывая о том, что это уже второй ее «ребенок», открытый в Берлине.

«Такая счастливая и гордая, что могу объявить об этом», - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах Узерли позирует на фоне магазина, держа телефон очень близко от лица. Благодаря этому была видна ее идеальная внешность, на что обратили внимание поклонники.

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«Красотка вы!Бесконечно люблю вас», «обожаю вас», «красотка», «мои поздравления! Вы очень красивы», «обожаю тебя, Хюррем», - пишут они.

До этого мы писали, что Мерьем Узерли, которая прославилась ролью Гюррем в сериале «Великолепный век», похвасталась идеальной внешностью

Так, на опубликованной фотографии Узерли позирует в темной комнате в белоснежном наряде. При этом полоска света эффектно осветляет ее и без того идеальное лицо. Как можно заметить, красотка дополнила образ едва заметным макияжем.

Саму фотографию она никак не подписала, однако ее поклонники пришли в восторг от увиденного.

Напомним, что раздетая Узерли из «Великолепного века» прикрылась цветами, заставив покраснеть всех: «мечта султана».

А еще Politeka писала, что Мерьем Узерли из "Великолепного века" ослепила красотой в женственном наряде: «Сказочная».

Также Politeka сообщала, что Мерьем Узерли из "Великолепного века" обнажила декольте и свела с ума упругим телом: "Мой идол".