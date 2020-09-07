Звезда сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли похвасталась идеальной внешностью, показав лицо вблизи

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, актриса позирует на фоне нового магазина, рассказывая о том, что это уже второй ее «ребенок», открытый в Берлине.

«Такая счастливая и гордая, что могу объявить об этом», - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах Узерли позирует на фоне магазина, держа телефон очень близко от лица. Благодаря этому была видна ее идеальная внешность, на что обратили внимание поклонники.

«Красотка вы!Бесконечно люблю вас», «обожаю вас», «красотка», «мои поздравления! Вы очень красивы», «обожаю тебя, Хюррем», - пишут они.

До этого мы писали, что Мерьем Узерли, которая прославилась ролью Гюррем в сериале «Великолепный век», похвасталась идеальной внешностью

Так, на опубликованной фотографии Узерли позирует в темной комнате в белоснежном наряде. При этом полоска света эффектно осветляет ее и без того идеальное лицо. Как можно заметить, красотка дополнила образ едва заметным макияжем.

Саму фотографию она никак не подписала, однако ее поклонники пришли в восторг от увиденного.

Напомним, что раздетая Узерли из «Великолепного века» прикрылась цветами, заставив покраснеть всех: «мечта султана».

А еще Politeka писала, что Мерьем Узерли из "Великолепного века" ослепила красотой в женственном наряде: «Сказочная».

Также Politeka сообщала, что Мерьем Узерли из "Великолепного века" обнажила декольте и свела с ума упругим телом: "Мой идол".