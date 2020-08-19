Актриса Мерьем Узерли, которая сыграла Роксолану в сериале «Великолепный век», похвасталась красотой, прикрывшись цветами

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, знаменитость позирует лежа с растрепанными волосами, прикрыв внушительные прелести цветами. Вместе с тем, она решила также не убирать с фигуристых изгибов руки, эффектно заглядывая при этом в кадр.

«Мечта султана», «красотка. Вот это настоящая красота. И без вульгарности», «божественные изгибы», «очень крутая», «огонь фотки! Супер», «необычайная красота и загляденье», - пишут ее поклонники.

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На фото красотка была в черных штанах и кофте из сеточки, а образ дополнила очками. Волосы Мерьем решила собрала в хвост. Рядом сидела девочка в кофте и красном сарафане под ней. Малышка держала в руках пачку с лакомством и отвела взгляд от камеры. Фото получилось семейным и нежным.

Фанаты поставили более 100 тысяч лайков и написали множество комментариев.

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