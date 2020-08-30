Актриса Мерьем Узерли, которая прославилась ролью Гюррем в сериале «Великолепный век», похвасталась идеальной внешностью

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, на опубликованной фотографии Узерли позирует в темной комнате в белоснежном наряде. При этом полоска света эффектно осветляет ее и без того идеальное лицо. Как можно заметить, красотка дополнила образ едва заметным макияжем.

Саму фотографию она никак не подписала, однако ее поклонники пришли в восторг от увиденного.

«Бомба, честно говоря», «моя любимая королева», «божественная, как и всегда», «очень миленькая на фотографии», «пожар фотка», «вау, как красиво», «королева красоты», «красивая женщина. Женщина тысячелетия просто», «миленькая, как всегда», «наша любимая красоточка», - пишут они.

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Актриса поделилась портретом, на котором показала себя во всей красе. На фото можно в деталях рассмотреть пухлые губы звезды, ее красивый нос и необычайно красивые глаза.

Напомним, что раздетая Узерли из «Великолепного века» прикрылась цветами, заставив покраснеть всех: «мечта султана».

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