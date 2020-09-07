Зірка серіалу «Величне століття» Мер'єм Узерлі похвалилася ідеальною зовнішністю, показавши обличчя зблизька

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, актриса позує на тлі нового магазину, розповідаючи про те, що це вже другий її «дитина», відкритий в Берліні.

"Така щаслива і горда, що можу оголосити про це», - йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах Узерлі позує на тлі магазину, тримаючи телефон дуже близько від обличчя. Завдяки цьому була видна її ідеальна зовнішність, на що звернули увагу шанувальники.

"Красуня ви!Нескінченно люблю вас", "обожнюю вас", "красуня", " мої привітання! Ви дуже красив", "обожнюю тебе, Хюррем", - пишуть вони.

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Так, на опублікованій фотографії Узерлі позує в темній кімнаті в білосніжному вбранні. При цьому смужка світла ефектно освітлює її й без того ідеальне обличчя. Як можна помітити, красуня доповнила образ ледь помітним макіяжем.

Саму фотографію вона ніяк не підписала, проте її шанувальники прийшли в захват від побаченого.

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