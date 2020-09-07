Зірка серіалу «Величне століття» Мер'єм Узерлі похвалилася ідеальною зовнішністю, показавши обличчя зблизька
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
Так, актриса позує на тлі нового магазину, розповідаючи про те, що це вже другий її «дитина», відкритий в Берліні.
"Така щаслива і горда, що можу оголосити про це», - йдеться в повідомленні.
На опублікованих кадрах Узерлі позує на тлі магазину, тримаючи телефон дуже близько від обличчя. Завдяки цьому була видна її ідеальна зовнішність, на що звернули увагу шанувальники.
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"Красуня ви!Нескінченно люблю вас", "обожнюю вас", "красуня", " мої привітання! Ви дуже красив", "обожнюю тебе, Хюррем", - пишуть вони.
До цього ми писали, що Мер'єм Узерлі, яка прославилася роллю Гюррем в серіалі "Величне століття", похвалилася ідеальною зовнішністю
Так, на опублікованій фотографії Узерлі позує в темній кімнаті в білосніжному вбранні. При цьому смужка світла ефектно освітлює її й без того ідеальне обличчя. Як можна помітити, красуня доповнила образ ледь помітним макіяжем.
Саму фотографію вона ніяк не підписала, проте її шанувальники прийшли в захват від побаченого.
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