Известная актриса Мерьем Узерли, которая сыграла Роксолану в "Великолепном веке", показала себя, восхитив фанатов

На фото девушка была в топе с огромным декольте. Мерьем сидела на диване, сложив ноги перед собой. Узерли отвела взгляд от камеры, а волосы оставила распущенными. Можно заметить, что актриса не любит носить белье и немного даже засветила бюст. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти 60 тысяч лайков за полчаса и написали комментарии:

"С любовью из Албании", "Прекрасная, красивая", "Самая красивая актриса, самая лучшая", "Ты красивая и чудесная", "Моя любовь", "Прекрасная Мерьем", "Нашли природный газ", "Мой идол", "Ты такая красивая", "Мэри, детка, десять человек умирают от этого лица", "Восхищаюсь тобой", "Ты мне очень нравишься", "Какая ты великолепная", "Gorgeous", "Безумно красивая", "Врут, что султан там что-то такое ел".

Сообщалось, что звезда сериала "Великолепный век" Мерьем Узерли удивила фанатов откровенной фотосессией.

Ради пикантной съемки в черно-белых тонах актриса разделась и разлеглась грудью кверху. Пикантные места Мерьем Узерли прикрыла различными цветами, лепестками и листочками.

Напомним, раздетая Узерли из «Великолепного века» прикрылась цветами, заставив покраснеть всех

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