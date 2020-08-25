Популярная актриса Мерьем Узерли, которая сыграла Роксолану в сериале «Великолепный век», похвасталась красотой в красивом наряде

Как передает Politeka.net, свежее фото появилось у красотки в Инстаграм. Девушка сидела за столом, и задумчиво смотрела вдаль, облокотившись на руку. Перед ней стояла чашка с какао и тарелка с печеньями. Благодаря приятному освещению, выглядела звезда турецких сериалов превосходно – ее лицо блестело от красоты. Большие глаза, пухлый губы и идеальный цвет лица свел фанатом с ума.

«Мечтаю о сладостях 🍫 🍬 🍭, #lemonade 🍊, #cacao и орехах и мире, и любви ❤️ и счастье 💃 ... о тебе и обо мне 💕 и отдыхе от этого хаоса», - подписала фото Мерьем.

За час ее фото собрало более 110 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу комплиментов.

«Прикольно», «Очень красиво», «Неповторима», «Вы очень очень красивая», «Почему ты такая красивая», «Горячая, сказочная, потрясающая, фантастическая королева, красивая великолепная, феноменальная Роксолана», «Очень-очень мило», «Ты такая красивая», «ты султан моего сердца», «Милая женщина, какая ты красивая», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Узерли сверкнула обнаженным телом, прикрывшись лишь цветами.

Напомним, что томная Мерьем Узерли из "Великолепного века" соблазнила видом на диване: "Такая сладкая".

Как сообщала Politeka, Мерьем Узерли из "Великолепного века" обнажила декольте и свела с ума упругим телом: "Мой идол".

Также Politeka писала, что Мерьем Узерли из "Великолепного века" снялась топлес и довела мужчин до экстаза: "Сулейман потерял бы дар речи".