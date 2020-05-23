Звезда сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли сверкнула невероятной фигурой во время кинофестиваля

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Время вспомнить январь 2020. Канадский кинофестиваль – один из самых красивых, которые я когда-либо видела», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Узерли позирует на красной дорожке в платье с экстремальным декольте. В какой-то момент звезда наклоняется и посылает воздушный поцелуй, из-за чего в кадр попадает роскошный бюст актрисы. На это не смогли не обратить внимания ее поклонники.

«Лучшая!», «красотка», «вот это королева! Сразу видно», «я люблю тебя», «ты невероятная», «боже, какая красота! Повезло кому-то», - пишут они.

До этого мы писали, что известная актриса Мерьем Узерли, звезда "Великолепного века", показала себя в зеркале.

На фото Мерьем была в прозрачной сеточке телесного цвета. Красавица позировала по талию и можно увидеть в отражении идеальную внешность Узерли. Актриса не стесняясь показала себя, позируя перед старинным зеркалом, которое частично было испорчено. Фотография получилась винтажной и интересной.



Отметим, что зритель помнит звезду по роли с длинными волосами. А тут Узерли показала себя с короткой стрижкой, что немного необычно для фанатов.

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