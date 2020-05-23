Звезда сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли сверкнула невероятной фигурой во время кинофестиваля

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Время вспомнить январь 2020. Канадский кинофестиваль – один из самых красивых, которые я когда-либо видела», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Узерли позирует на красной дорожке в платье с экстремальным декольте. В какой-то момент звезда наклоняется и посылает воздушный поцелуй, из-за чего в кадр попадает роскошный бюст актрисы. На это не смогли не обратить внимания ее поклонники.

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A time to remember ... Jan 2020 @canadoradafestival 🎥 📸 💕 One of the most beautiful festivals I have ever been @canadoradafestival #dominicanrepublic ❤️ #award #filmfestival Dress @lanamuellerofficial 👗

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«Лучшая!», «красотка», «вот это королева! Сразу видно», «я люблю тебя», «ты невероятная», «боже, какая красота! Повезло кому-то», - пишут они.

До этого мы писали, что известная актриса Мерьем Узерли, звезда "Великолепного века", показала себя в зеркале.

На фото Мерьем была в прозрачной сеточке телесного цвета. Красавица позировала по талию и можно увидеть в отражении идеальную внешность Узерли. Актриса не стесняясь показала себя, позируя перед старинным зеркалом, которое частично было испорчено. Фотография получилась винтажной и интересной.

Отметим, что зритель помнит звезду по роли с длинными волосами. А тут Узерли показала себя с короткой стрижкой, что немного необычно для фанатов.

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