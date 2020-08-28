Популярный российский комик Гарик Харламов поразил изменившейся внешностью

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм комик опубликовал короткое видео, в котором предстал в роли гусара. У него были длинные усы, а сам он выглядел весьма упитанным.

«Кодекс съемочного процесса от Гарика Харламова. Правило №1. Желание режиссера – закон!», - было прописано в коротком ролике.

Как известно, после карантина Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе. Однако, судя по всему, развод не помешал комику вернуться к своей старой работе и вновь возобновить съемки в комедийных фильмах.

«Поздравляю всех коллег с днём Российского кино ! Желаю нам всем больше качественных фильмов и сериалов отечественного производства ! Пользуясь случаем, хочу представить вам персонажа, с которым я жил последние 1,5 года. Сериал «Гусар», скоро!», - подписал ролик Харламов.

В комментариях бурно отреагировали на новый образ комика и новость о сериале.

«Харламов ты любимый юморист!», «Интересно, а раньше гусары тоже были такими упитанными», «Правило Харика №1 прохрапеть весь день в кровати пока все трудятся на съёмочной площадке», «Шампанское, бабы, разврат! Всё то, чего не хватало в жизни! Сериал "Гусар", скоро!», «Гарик уходи оттуда», «Неожиданно», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Гарик Харламов впервые показал своих детей вне брака, в сети фурор.

А еще Politeka писала, что развод Кристины Асмус с Харламовым: всплыли пикантные подробности, "пытается скрыть...".

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