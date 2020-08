View this post on Instagram

Поздравляю всех коллег с днём Российского кино ! Желаю нам всем больше качественных фильмов и сериалов отечественного производства ! Пользуясь случаем, хочу представить вам персонаж с которым я жил последние 1,5 года. Сериал «Гусар» , скоро!