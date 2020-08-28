Популярний російський комік Гарік Харламов вразив зовнішністю, яка змінилася

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram комік опублікував коротке відео, в якому постав у ролі гусара. У нього були довгі вуса, а сам він виглядав вельми вгодованим.

"Кодекс знімального процесу від Гаріка Харламова. Правило №1. Бажання режисера-закон!",- було прописано в короткому ролику.

Як відомо, після карантину Харламов і Христина Асмус оголосили про розлучення. Однак, судячи з усього, розлучення не завадило коміку повернутися до своєї старої роботи і знову відновити зйомки в комедійних фільмах.

"Вітаю всіх колег з днем російського кіно! Бажаю нам всім більше якісних фільмів і серіалів вітчизняного виробництва! Користуючись нагодою, хочу представити вам персонажа, з яким я жив останні 1,5 року. Серіал "Гусар", скоро!",- підписав ролик Харламов.

У коментарях бурхливо відреагували на новий образ коміка і новину про серіал.

«Харламов ти улюблений гуморист!», «Цікаво, а раніше гусари теж були такими вгодованими», «Правило Харіка №1 прохрапеть весь день в ліжку поки всі трудяться на знімальному майданчику», «Шампанське, баби, розпуста! Все те, чого не вистачало в житті! Серіал "Гусар", скоро!», «Гарік йди звідти»,«Несподівано», - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що Гарік Харламов вперше показав своїх дітей поза шлюбом, в мережі фурор.

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