30-летняя актриса и блогерша Яна Кошкина, которой приписывают роман с комиком Гариком Харламовым, разгорячила сеть интимным откровением

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, на котором позировала в спальне на кровати. Стоит отметить, Кошкина в последнее время находится под особо пристальным вниманием пользователей - после появления слухов, что за ней приударил Харламов, объявивший о разводе с актрисой Кристиной Асмус.

Так, горячая "замена Асмус" улеглась на живот и сложила губы "уточкой". Кошкина при этом "сдавила" свой аппетитный бюст, блеснув пикантными округлостями и линиями.

"Кто там интересовался, удобно ли мне спать на животе?✌🏼😅 #goodnight", - подписала фото Яна, намекая на то, что пышная грудь ей ничуть не мешает.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное:

"😂Харламов спи спокойно😁😁"

"Смотря на чьём животе😉"

"Шикарная🔥 Яночка спи как тебе удобно 😉 ты секси 😘"

"Чего только не сфотографируешь и не напишешь ради хайпа и лайков"

"На бьянку похожа"

"Такая няшная 🤗"

"Вам явно неудобно"

"Главное мягенько😂"

"Утиные истории силиконовой долины"

"У Асмус башню сорвало,, херню выставляет,, хотя тоже очень красивая девочка,, но понесло не туда🤩🤩🤩"

Ранее мы сообщали, Кошкина произвела фурор снимком из гримерки. Красотка продемонстрировала "вкусные" части тела, обтянутые в дерзкое красное мини-платье.

"По этому фото можно подумать, что мне уже скоро в роддом) Но это не так. Фасон платья такой🤰🏻 А вообще, интересно, какой я буду мамочкой?🤪", - неожиданно заговорила о материнстве Кошкина.

Напомним, "Пышногрудая невеста Харламова" распахнула свою гордость и показала необычный дар: "Ты с другой планеты?"

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