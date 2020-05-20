Известная актриса Мерьем Узерли, звезда "Великолепного века", показала себя в зеркале

На фото Мерьем была в прозрачной сеточке телесного цвета. Красавица позировала по талию и можно увидеть в отражении идеальную внешность Узерли. Актриса не стесняясь показала себя, позируя перед старинным зеркалом, которое частично было испорчено. Фотография получилась винтажной и интересной. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.



Отметим, что зритель помнит звезду по роли с длинными волосами. А тут Узерли показала себя с короткой стрижкой, что немного необычно для фанатов.

Фанаты успели поставить почти 60 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"О, Боже мой", "Великолепная", "С любовью из Индонезии", "Любимая хозяйка", "Детка", "Неземная".

Ранее мы сообщали, что популярная турецкая актриса Мерьем Узерли кардинально сменила образ.

На снимках Узерли была с темными волосами, хотя в обычной жизни она была блондинкой или рыженькой. Актрисе сделали яркий макияж, который изменил ее до неузнаваемости. Она была одета в разные наряды. И каждый был откровеннее предыдущего. Узерли засветила свои стройные ножки и пышную грудь, которую спрятала в откровенное декольте.

Сообщалось, что 36-летняя немецко-турецкая актриса Мерьем Узерли обескуражила новым образом.

На снимке актриса предстала в совершенно новом для себя образе. Красотка была загоревшей, ее плечи были красные от загара. Она была испачкана песком и смотрела в кадр своими яркими зелеными глазами. Стоит отметить, что красотка отказалась от макияжа и выглядела очень естественно. Судя по всему, это фото с ее отдыха.

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