После карантина российская актриса Кристина Асмус заявила о разводе с комиком Гариком Харламовым

Как передает Politeka.net, в связи с дикой популярностью актрисы, новость об их разводе вызвала настоящий резонанс. Обсуждения не утихают до сих пор, артистам то и дело приписывают романы с известными личностями. Стоит отметить, что пара не стала рассказывать, из-за чего именно они разводятся.

В связи с отсутствием заявлений от звезд, в сети решили самостоятельно обсудить их расставание. Так, в одном из русских изданий создали опрос касательно того, как Асмус пережила расставание с Харламовым.

Больше всего читателей ответили, что Кристина, вероятнее всего, закрутила роман с кем-то, кто помогает ей развеять тоску. За этот вариант проголосовали более 38% пользователей.

Около 30% опрошенных считают, что «она пытается скрыть свою боль шутками на тему развода».

Еще 21% думают, что Кристина уже давно пережила развод, так как сейчас выглядит бодрой и счастливой. Меньше всего людей проголосовали за вариант, в котором Асмус опустошена после завершения брака.

Ранее мы писали, что Асмус сверкнула роскошной фигуркой в коротком топе и легких голубых штанах на балконе.

Напомним, что развратная Асмус с нескромным декольте внезапно выругалась: "Вау, и грудь вроде есть".

А еще Politeka писала, что Кристину Асмус поставили на место после "пьяной" выходки: «На Кошкину хочешь быть похожей, чтобы Гарик вернулся».

Также Politeka сообщала, что Кристина Асмус кайфует после скандального развода: "Жаль, что Харламов...".