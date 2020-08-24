Пользователи в восторге от "новых" детей российского шоумена Гарика Харламова

Об этом пишет Politeka.net.

За свои 39 лет резидент Comedy Club Гарик Харламов был дважды женат.

До этого момента фанаты были уверены, что у российского юмориста лишь дочь Анастасия, которую ему в 2014 году родила актриса Кристина Асмус.

Но Гарик Харламов поспешил познакомить поклонников со своими другими "детьми". С помощью мобильного приложения комик решил пофантазировать, какими могут быть его дети от других звезд шоу-бизнеса.

"Вот вариант моих детей от Джоли, Шейк, Куценко, Батрухи и ещё кое кого ... ) листайте", - подписал курьезные снимки Гарик Харламов в своем Instagram.

Пользователям, в том числе и звездам российского шоу-бизнеса, понравилась публикация Гарика Харламова, и они оставили десятки восторженных комментариев.

"Наши самые умные! Сразу видно!)", "С Гузеевой приемные", "Я бы на вашем месте родила от Гоши Куценко.

Ну я на любом бы месте родила от Гоши Куценко. Ну нравятся мне лысые, что ж с этим делать", "Ну Гузеева так Гузеева, совет вам да любовь", "Гарик, ты не боишься, что Гузеева на тебя порчу наведёт за таких детей?", "Очень странно,что вы представляете себе своих возможных детей не только от женщин", "Почему так смешно, когда вроде как смеяться неприлично", "Самый симпатичные от Батрудинова получатся. Хотя кто бы сомневался", "А Асмус в курсе?", "Гарик почему Гузеева всегда страдать должна?", - шутят они в комментариях.

Ранее мы рассказывали, как Харламов рассмешил фанатов очередной выходкой.

В Инстаграм артиста появился отрывок из фильма «Аквамен», в который при помощи приложения вмонтировали его лицо.

Правда, Харламов решил выбрать женскую роль и примерял на себя роль Меры, которую сыграла актриса Эмбер Херд. В результате, на Гарике красовался женский корсет и красный парик.

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