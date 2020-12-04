Долару "викрутять руки", гривня зірвалася з ланцюга: представлений курс валют від Нацбанку

Курс валют в Україні 4 грудня міцно відхопить від гривні, яка за підтримки НБУ почне давати здачі.

Так, вічнозелений "американець" втратить кілька позицій. Міжбанк відкриється з -0,1329 пунктів. До середини минулого дня Долар "впустили" аж до 28,2931 грн, але йому потім вдалося трохи «відігратися».

Євро ж навпаки, навіть і не подумає здавати обороти. Валюта підскочить на 0,0887 пунктів.

Курс валют в Україні 4 грудня буде таким:

100 доларів – 2830,38 грн;

100 євро - 3434,47 грн.

Зарплати в грудні зростуть в два рази, але пощастить лише обраним: хто в списку " щасливчиків"

Українські нардепи вирішили підвищити зарплати своїм помічникам через "зайві" гроші на законодавчу діяльність.

Про це стало відомо з Постанови Верховної Ради №4449. Так, депутати вирішили спрямувати надлишки бюджету на законодавчу діяльність на зарплати своїм помічникам. Як результат, ті отримають за Грудень в два рази більше звичайної суми.

Як відомо, зараз нардепи отримують по 25 прожиткових мінімумів на зарплати своїм співробітникам. Ця сума зараз дорівнює 52,5 тисячам гривень. При цьому зарплата помічників буде залежати від їх загального числа у кожного депутата. Однак, завдяки надлишку в грудні цей фонд збільшився в два рази - до 105 тисяч гривень. Таким чином, і зарплати помічників депутатів зростуть в два рази.

Локдаун на Новий Рік: Шмигаль розкрив два можливі сценарії, що чекає українців

Жорсткий локдаун може чекати українців на Новий рік або вже на початку січня

Як розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, рішення про посилення обмежень буде прийматися після підведення підсумків карантину вихідного дня.

Так, Уряд хоче вивчити, наскільки ефективним був карантин вихідного дня і чи відбилися додаткові обмеження на епідеміологічній ситуації в країні. Вивчивши цю статистику в уряді вирішать, чи варто вводити додаткові обмеження на новорічні свята і якщо так, то які.

Прем'єр розкрив, що в даний момент в уряді розглядають два варіанти дій. Так, якщо число заражених почне падати, проблеми вирішиться сама. При цьому, Шмигаль тут же зазначив, що особливо на такий варіант ніхто не розраховує.

ЗНО-2021: У Міносвіти розповіли про сценарії проведення, «все залежатиме від…»

Чиновники з Міністерства освіти і науки розповіли про те, як наступного року проходитиме ЗНО для школярів

Є чотири сценарії проведення ЗНО, однак їх вирішили "підігнати" під нинішні реалії.

Мережа пунктів ЗНО буде затверджена приблизно в квітні. Про місце проходження людей, які складатимуть тести, будуть проінформовані не пізніше, ніж за місяць до самої процедури (тобто, не пізніше 30 Квітня).

Передбачається, що під час реєстрації людина повинна надати мету проходження ЗНО – бажання отримати результат тільки в 12-бальній або 200-бальній системі. Від цього буде залежати процес тестування.

Водночас керівник Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко уточнив, що реєстрація на ЗНО розпочнеться з першого лютого наступного року. Саме оцінювання проходитиме з 21 травня по 16 червня наступного року.

Нагадавши, ЗНО: українські школярі побили всі рекорди, " по 200 балів..."

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