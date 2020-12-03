Жесткий локдаун может ждать украинцев на Новый год или уже в начале января

Как рассказал в интервью «Корреспонденту» премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, решение об ужесточении ограничений будет приниматься после подведения итогов карантина выходного дня.

Так, правительство хочет изучить, насколько эффективным был карантин выходного дня и отразились ли дополнительные ограничения на эпидемиологической ситуации в стране. Изучив эту статистику в правительстве решат, стоит ли вводить дополнительные ограничения на новогодние праздники и если да, то какие.

Денис Шмыгаль

Он добавил, что этот вопрос обсуждался с местными властями, а также с представителями религиозных организаций и бизнеса. При этом, в ходе обсуждения стороны лишь «обменивались мнениями», но не представляли конкретный план действий.

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Премьер раскрыл, что в данный момент в правительстве рассматривают два варианта действий. Так, если число зараженных начнет падать, проблемы решится сама. При этом, Шмыгаль тут же отметил, что особо на такой вариант никто не рассчитывает.

украинцы, карантин, локдаун

«Больше - возможность управлять ситуацией: либо точечными, или тотальными ограничениями. Если угроза жизни граждан возрастет, то надо вводить локдаун и спасать десятки тысяч», - добавил глава Кабмина.

В то же время он признал, что в конце года в связи с ситуацией в стране «определенные ограничения все же будут». По словам Шмыгаля, сейчас власти пытаются решить, какими они будут.

Напомним, остановка транспорта из-за локдауна, в Кабмине сделали важное уточнение.

Как сообщала Politeka, масочный режим решили ужесточить, озвучены новые правила.

Также Politeka писала, что карантин выходного дня отменен, Шмыгаль рассказал о новых запретах.