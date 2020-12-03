Жесткий локдаун может ждать украинцев на Новый год или уже в начале января

Как рассказал в интервью «Корреспонденту» премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, решение об ужесточении ограничений будет приниматься после подведения итогов карантина выходного дня.

Так, правительство хочет изучить, насколько эффективным был карантин выходного дня и отразились ли дополнительные ограничения на эпидемиологической ситуации в стране. Изучив эту статистику в правительстве решат, стоит ли вводить дополнительные ограничения на новогодние праздники и если да, то какие.

Он добавил, что этот вопрос обсуждался с местными властями, а также с представителями религиозных организаций и бизнеса. При этом, в ходе обсуждения стороны лишь «обменивались мнениями», но не представляли конкретный план действий.

Премьер раскрыл, что в данный момент в правительстве рассматривают два варианта действий. Так, если число зараженных начнет падать, проблемы решится сама. При этом, Шмыгаль тут же отметил, что особо на такой вариант никто не рассчитывает.

«Больше - возможность управлять ситуацией: либо точечными, или тотальными ограничениями. Если угроза жизни граждан возрастет, то надо вводить локдаун и спасать десятки тысяч», - добавил глава Кабмина.

В то же время он признал, что в конце года в связи с ситуацией в стране «определенные ограничения все же будут». По словам Шмыгаля, сейчас власти пытаются решить, какими они будут.

Напомним, остановка транспорта из-за локдауна, в Кабмине сделали важное уточнение.

Как сообщала Politeka, масочный режим решили ужесточить, озвучены новые правила.

Также Politeka писала, что карантин выходного дня отменен, Шмыгаль рассказал о новых запретах.