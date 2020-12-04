Доллару «выкрутят руки», гривна сорвалась с цепи: представлен курс валют от Нацбанка

Курс валют в Украине 4 декабря крепко отхватит от гривны, которая при поддержке НБУ начнет давать сдачи.

Так, вечнозеленый «американец» потеряет несколько позиций. Межбанк откроется с -0,1329 пунктов. К средине прошлого дня доллар «уронили» вплоть до 28,2931 грн, но ему потом удалось немного «отыграться».

Евро же наоборот, даже и не подумает сдавать обороты. Валюта подскочит на 0,0887 пунктов.

Курс валют в Украине 4 декабря будет таким:

100 долларов – 2830,38 грн;

100 евро – 3434,47 грн.

Зарплаты в декабре вырастут в два раза, но повезет лишь избранным: кто в списке "счастливчиков"

Украинские нардепы решили повысить зарплаты своим помощникам из-за «лишних» денег на законодательную деятельность.

Об этом стало известно из постановления Верховной Рады №4449. Так, депутаты решили направить излишки бюджета на законодательную деятельность на зарплаты своим помощникам. Как результат, те получат за декабрь в два раза больше обычной суммы.

Как известно, сейчас нардепы получают по 25 прожиточных минимумов на зарплаты своим сотрудникам. Эта сумма сейчас равна 52,5 тысячам гривен. При этом зарплата помощников будет зависеть от их общего числа у каждого депутата. Однако, благодаря излишку в декабре этот фонд увеличился в два раза – до 105 тысяч гривен. Таким образом, и зарплаты помощников депутатов вырастут в два раза.

Локдаун на Новый год: Шмыгаль раскрыл два возможных сценария, что ждет украинцев

Жесткий локдаун может ждать украинцев на Новый год или уже в начале января

Как рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, решение об ужесточении ограничений будет приниматься после подведения итогов карантина выходного дня.

Так, правительство хочет изучить, насколько эффективным был карантин выходного дня и отразились ли дополнительные ограничения на эпидемиологической ситуации в стране. Изучив эту статистику в правительстве решат, стоит ли вводить дополнительные ограничения на новогодние праздники и если да, то какие.

Премьер раскрыл, что в данный момент в правительстве рассматривают два варианта действий. Так, если число зараженных начнет падать, проблемы решится сама. При этом, Шмыгаль тут же отметил, что особо на такой вариант никто не рассчитывает.

ЗНО-2021: в Минобразования рассказали о сценариях проведения, «все будет зависеть от…»

Чиновники из Министерства образования и науки рассказали о том, как в следующем году будет проходить ЗНО для школьников

Есть четыре сценария проведения ЗНО, однако их решили "подогнать" под нынешние реалии.

Сеть пунктов ЗНО будет утверждена приблизительно в апреле. О месте прохождения людей, которые будут сдавать тесты, будут проинформированы не позднее, чем за месяц до самой процедуры (то есть, не позднее 30 апреля).

Предполагается, что во время регистрации человек должен предоставить цель прохождения ЗНО – желание получить результат только в 12-балльной или 200-бальной системе. От этого будет зависеть процесс тестирования.

В то же время руководитель Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко уточнил, что регистрация на ЗНО начнется с первого февраля следующего года. Само оценивание будет проходить с 21 мая по 16 июня следующего года.

Напомним, ЗНО: украинские школьники побили все рекорды, "по 200 баллов..."

Также Politeka писала, что ЗНО: абитуриенты получат большие выплаты за результаты тестов, «до 100 тысяч гривен»