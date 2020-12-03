Украинские нардепы решили повысить зарплаты своим помощникам из-за «лишних» денег на законодательную деятельность

Об этом стало известно из постановления Верховной Рады №4449. Так, депутаты решили направить излишки бюджета на законодательную деятельность на зарплаты своим помощникам. Как результат, те получат за декабрь в два раза больше обычной суммы.

Как известно, сейчас нардепы получают по 25 прожиточных минимумов на зарплаты своим сотрудникам. Эта сумма сейчас равна 52,5 тысячам гривен. При этом зарплата помощников будет зависеть от их общего числа у каждого депутата. Однако, благодаря излишку в декабре этот фонд увеличился в два раза – до 105 тысяч гривен. Таким образом, и зарплаты помощников депутатов вырастут в два раза.

Как стало известно, с соответствующей инициативой выступили члены комитета по вопросам регламента, этики и работы Верховной Рады.

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