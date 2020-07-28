Українські школярі зможуть отримати великі виплати за успішну здачу ЗНО

Абітурієнтів вирішили мотивувати на успішну здачу тестів грошима. Так, за найвищі бали за підсумками тестування школярам обіцяють виплати в розмірі від 20 тисяч гривень.

Відповідна ініціатива діє в Мукачево з 2018 року. Про це йдеться на сторінці Мукачівської міськради в Фейсбук.

При цьому наголошується, що сума виплати буде залежати від того, зі скількох предметів абітурієнт отримав вищий бал.

«Школярі мають шанс на отримання стипендії за успішну здачу тестів зовнішнього незалежного оцінювання знань в розмірі від 20 до 100 тисяч гривень. Для них за рахунок освітньої програми виплачується стипендія в 20 тисяч за отримання 200 балів з одного предмету, 50 тисяч – за 400 балів з двох предметів, і 100 тисяч – за 600 балів з трьох предметів», - повідомляється в публікації.

До цього ми писали про небезпеку "втратити" місце в рейтингу за підсумками ЗНО через репетиторів, які здають тести тільки для того, щоб похвалитися результатами.

Про це після аналізу результатів ЗНО-2020 написав у своєму Фейсбук директор Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти Олександр Сидоренко.

Він уточнив, що вивчення даних учасників, які набрали 200 балів, показало цікаву тенденцію.

«Серед осіб, які отримали 200 балів, досить велика кількість випускників минулих років. Ми проаналізували їх дані. Виявляється, що деякі з них обрали для проходження ЗНО один предмет, вік - 30. Більш того - деякі здають ЗНО щорічно останні 4 роки», - розповів Сидоренко.

Нагадаємо, у абітурієнтів масово «вкрали» бали, скандал розгорівся через результати тестів.

Як повідомляла Politeka, десятки тисяч абітурієнтів не зможуть поступити у вузи України, що відбулося.

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