Чиновники из Министерства образования и науки рассказали о том, как в следующем году будет проходить ЗНО для школьников

Об этом рассказал глава ведомства Сергей Шкарлет во время заседания Кабмина, рассказывает Politeka.

По его словам, предположительно есть четыре сценария проведения ЗНО, однако их решили "подогнать" под нынешние реалии.

Шкарлет рассказал, что сеть пунктов ЗНО будет утверждена приблизительно в апреле. О месте прохождения людей, которые будут сдавать тесты, будут проинформированы не позднее, чем за месяц до самой процедуры (то есть, не позднее 30 апреля).

Предполагается, что во время регистрации человек должен предоставить цель прохождения ЗНО – желание получить результат только в 12-балльной или 200-бальной системе. От этого будет зависеть процесс тестирования.

В то же время руководитель Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко уточнил, что регистрация на ЗНО начнется с первого февраля следующего года. Само оценивание будет проходить с 21 мая по 16 июня следующего года.

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Согласно приказу министерства, регистрация лиц для участия в ЗНО продлится с 1 февраля до 5 марта 2021 года.

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