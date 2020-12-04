Курс валют в Украине 4 декабря крепко отхватит от гривны, которая при поддержке НБУ начнет давать сдачи

Таким является прогноз специалистов из нацрегулятора, пишет Politeka.

Так, вечнозеленый «американец» потеряет несколько позиций. Межбанк откроется с -0,1329 пунктов. К средине прошлого дня доллар «уронили» вплоть до 28,2931 грн, но ему потом удалось немного «отыграться».

Евро же наоборот, даже и не подумает сдавать обороты. Валюта подскочит на 0,0887 пунктов.

Курс валют в Украине 4 декабря будет таким:

100 долларов – 2830,38 грн;

100 евро – 3434,47 грн.

Российский рубль решит воспользоваться «занятостью» гривны, подорожав до 0,37598 грн.

До этого мы писали, что украинская гривна сильно ослабла из-за массовой покупки валюты

За последнюю неделю ее стоимость на межбанке упала на 0,5%. Как объяснил глава Совета Нацбанка Богдан Данилишин на своей странице в "Фейсбук" падение произошло из-за того, спрос на наличку превысил предложение.

Регулятор три недели подряд не проведил операции на валютном рынке, не желая вмешиваться в процессы. На этом фоне в первой половине ноября украинцы продавали больше валюты, чем покупали, но к концу месяца ситуация изменилась.

Напомним, доллар после выходных «озвереет», курс валют от НБУ добил украинцев

Как сообщала Politeka, доллар взбодрит украинцев перед Новым годом, декабрь для гривны станет решающим

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