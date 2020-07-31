Українці абітурієнти показали рекордні результати після проходження ЗНО-2020

Як пише Politeka.net, про це інформує прес-служба Департаменту освіти Харкова.

Повідомляється, що одразу 25 місцевих випускників отримали 200-бальні результати зовнішнього незалежного оцінювання у поточному році.

У прес-службі Департаменту зазначили, що абітурієнти представляють 16 навчальних закладів міста Харкова. Крім того, 200 балів відразу з двох основних дисциплін (математика і фізика) отримала випускниця Харківського фізико-математичного ліцею №27.



Максимальні бали були набрані з наступних предметів: з математики - 13, фізики - 4, англійської мови - 4, біології - 3, історії України - 1 та хімії - 1.



Підкреслюючи, у прес-службі Департаменту освіти додали, що впродовж останніх трьох років найвищі результати демонструють випускники фізико-математичного ліцею №27, НВК №45 «Академічна гімназія», гімназій №46, 47, 152, ліцею №173, спеціалізованих шкіл №11, 16, 62 , 119, 132, загальноосвітніх шкіл №51 та 113, а також трьох приватних установ - «Авторська школа Бойка», «Очаг» та «Ангстрем».

Раніше ми розповідали про нові умови вступу до вишів. Зокрема, були встановлені мінімальні бали, необхідні для вступу на бюджет в українські вузи.

Якщо абітурієнти хочуть вступити на спеціальності фармація, промислова фармація, то мінімальний бал повинен становити не менше 130 балів.

Що стосується спеціальностей право, публічне управління, міжнародні відносини, то тут мінімальний бал на рівні 140.

На медичні спеціальності мінімальний бал сертифікатів з другого і третього предметів ЗНО повинен становити не менше 150 балів.

Нагадаємо, вступ українців до внз без тестування, з'явився важливий документ.

Як повідомляла Politeka, абітурієнти залишаться без сертифікатів ЗНО, кому не пощастить.

Також Politeka писала, що абітурієнти отримають великі виплати за результати тестів, «до 100 тисяч гривень».