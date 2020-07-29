Став відомий мінімальний поріг здачі тестів ЗНО-2020 з географії та хімії в Україні

Експертна комісія при Українському центрі оцінювання якості освіти (УЦОЯО) визначила поріг для проходження тесту ЗНО з географії та хімії для українських абітурієнтів.

«Ми визначили, що пороговий бал "склав/не склав" з географії ЗНО 2020 становить 24 тестових бали. Відсоток учасників, які не долають поріг, становить 5,56%», - оголосив голова УЦОЯО Валерій Бойко.

У свою чергу, поріг "склав/не склав" з хімії склав 13 балів. 10,15% учасників ЗНО з цього предмету не змогли його подолати.

Відзначимо, що мова йде про мінімальну кількість балів, яку учасник тесту повинен набрати, щоб в подальшому отримати оцінку за шкалою 100-200 балів і мати можливість брати участь в конкурсному відборі до вищого навчального закладу.

Результати учасників ЗНО публікуються на їх сторінках наступного дня після кожного засідання експертної комісії.

Тестування з географії пройшло 15 липня, а з хімії - 17 липня.

Також раніше були оголошені мінімальні бали необхідні для проходження ЗНО з інших предметів. Вони склали: для ЗНО з історії України (25 балів), ЗНО з іноземних мов (17 балів), ЗНО з біології (22 бали), ЗНО з фізики (12 балів), ЗНО з математики (9 балів) та ЗНО з української мови та літератури (22 бали).

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