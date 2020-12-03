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Карантин вихідного дня скасовано, Шмигаль розповів про нові заборони: "По всій території України..."

Обмеження для українців були змінені. Про це попередив голова Кабміну Денис Шмигаль

Як відомо, уряд вирішив відмовитися від додаткових обмежень на вікенді з 5 грудня в рамках "карантину вихідного дня".

Шмигаль анонсував посилення обмежень для населення, але до того моменту, як вони набудуть чинності, по всій території України діятиме "помаранчева зона".

Після скасування карантину вихідного дня діятимуть наступні правила: під забороною робота готелів, кафе та клубів у нічний час, а також масові заходи, де понад 20 осіб; для пенсіонерів віком від 65 років ввели спеціальний час в об'єктах торгівлі та органах влади: з 10:00 до 12:00; заповненість громадського транспорту за кількістю сидячих місць.

Українці отримають підвищені пенсії вже цього місяця, розкриті суми: "Найбільші надбавки..."

У рамках зростання соцстандартів розмір мінімальної пенсії зріс на 57 грн і досяг 1769 грн

Крім того, пенсії були підвищені окремим категоріям пенсіонерів. При цьому найбільші надбавки отримали ті, хто і до цього отримував хороші пенсії. Так, максимальна виплачувана пенсія, що становить 10 мінімальних (зараз 17 690 грн), зросла відразу на 570 грн.

Також, за рахунок надбавок зросли пенсії у таких категорій пенсіонерів: інвалідів війни (на 205-370 грн), інвалідів ЧАЕС (на 128-162 грн), учасників бойових дій (на 93 грн). Шахтарі отримали надбавки по 171 грн. Пенсіонери з особливими заслугами перед Україною отримали надбавки від 11,4 до 22,8 грн. Для почесних донорів з надбавкою до пенсії 10% від ПМ пенсії зросли на 7 грн.

Тарифи на воду зміняться, яким регіонам України не пощастить: "Вже з наступного місяця..."

Слідом за подорожчанням газу і світла прийшла черга холодної води і каналізації

НКРЕКП оприлюднила проекти постанов про встановлення нових тарифів на 2021 рік. Вартість послуг злетить, але при цьому буде залежати від регіону і від конкретного міста. Загальне зростання обіцяють на рівні 20%.

Остаточно поки невідомо, чи залишаться тарифи такими, які вказані в проектах постанов, або зростуть ще. Українцям обіцяють зміни в платіжках на оплату ЖКГ вже з наступного місяця.

Найвища ціна за 1 кубометр водопостачання та водовідведення запланована в Дніпрі та Кропивницькому, вона складе 24,05 грн на водопостачання та 20,83 грн на водовідведення.

Гривня відправила долар в нокаут, НБУ вразив новим курсом валют: які цифри чекати в обмінниках

Після затяжного падіння українська гривня серйозно зміцнилася по відношенню до долара. Про це свідчать свіжі дані по курсу від НБУ

На 3 грудня Національний банк вирішив знизити курс долара до гривні відразу на 12 копійок до позначки в 28,32 грн/$.

Курс долара в покупці також обвалився, але вже на 21 копійку - до 28,3 грн/$.

Що стосується євро, то його курс знову виріс до максимуму майже за три роки. Його нацрегулятор підвищив відразу на 10 копійок.

Таким чином, на 3 грудня встановлено наступний курс валют:

$100-2843,67 гривень (-0,1216 грн).

100 євро - 3431,16 гривень (+0,1003 грн).

Помер колишній президент Франції Жискар д'Естен

Д'Естена не стало 2 грудня, йому було 94 роки на момент смерті. Він керував країною з 1974 по 1981 роки.

Причиною смерті екс-президента Франції стали ускладнення, викликані китайським вірусом.

"Валері Жискар д'Естен помер 2 грудня у своєму сімейному будинку в Департаменті Луар і Шер. Смерть сталася в результаті різкого погіршення стану його здоров'я, він помер від COVID-19", - йдеться в заяві сім'ї політика, переданій агентству France-Presse. У ньому повідомляється, що "відповідно до волі Валері Жискар д'Естена, його похорони пройдуть в обмеженому сімейному колі".

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