Карантин вихідного дня скасовано, Шмигаль розповів про нові заборони: "По всій території України..."
Обмеження для українців були змінені. Про це попередив голова Кабміну Денис Шмигаль
Як відомо, уряд вирішив відмовитися від додаткових обмежень на вікенді з 5 грудня в рамках "карантину вихідного дня".
Шмигаль анонсував посилення обмежень для населення, але до того моменту, як вони набудуть чинності, по всій території України діятиме "помаранчева зона".
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Після скасування карантину вихідного дня діятимуть наступні правила: під забороною робота готелів, кафе та клубів у нічний час, а також масові заходи, де понад 20 осіб; для пенсіонерів віком від 65 років ввели спеціальний час в об'єктах торгівлі та органах влади: з 10:00 до 12:00; заповненість громадського транспорту за кількістю сидячих місць.
Українці отримають підвищені пенсії вже цього місяця, розкриті суми: "Найбільші надбавки..."
У рамках зростання соцстандартів розмір мінімальної пенсії зріс на 57 грн і досяг 1769 грн
Крім того, пенсії були підвищені окремим категоріям пенсіонерів. При цьому найбільші надбавки отримали ті, хто і до цього отримував хороші пенсії. Так, максимальна виплачувана пенсія, що становить 10 мінімальних (зараз 17 690 грн), зросла відразу на 570 грн.
Також, за рахунок надбавок зросли пенсії у таких категорій пенсіонерів: інвалідів війни (на 205-370 грн), інвалідів ЧАЕС (на 128-162 грн), учасників бойових дій (на 93 грн). Шахтарі отримали надбавки по 171 грн. Пенсіонери з особливими заслугами перед Україною отримали надбавки від 11,4 до 22,8 грн. Для почесних донорів з надбавкою до пенсії 10% від ПМ пенсії зросли на 7 грн.
Тарифи на воду зміняться, яким регіонам України не пощастить: "Вже з наступного місяця..."
Слідом за подорожчанням газу і світла прийшла черга холодної води і каналізації
НКРЕКП оприлюднила проекти постанов про встановлення нових тарифів на 2021 рік. Вартість послуг злетить, але при цьому буде залежати від регіону і від конкретного міста. Загальне зростання обіцяють на рівні 20%.
Остаточно поки невідомо, чи залишаться тарифи такими, які вказані в проектах постанов, або зростуть ще. Українцям обіцяють зміни в платіжках на оплату ЖКГ вже з наступного місяця.
Найвища ціна за 1 кубометр водопостачання та водовідведення запланована в Дніпрі та Кропивницькому, вона складе 24,05 грн на водопостачання та 20,83 грн на водовідведення.
Гривня відправила долар в нокаут, НБУ вразив новим курсом валют: які цифри чекати в обмінниках
Після затяжного падіння українська гривня серйозно зміцнилася по відношенню до долара. Про це свідчать свіжі дані по курсу від НБУ
На 3 грудня Національний банк вирішив знизити курс долара до гривні відразу на 12 копійок до позначки в 28,32 грн/$.
Курс долара в покупці також обвалився, але вже на 21 копійку - до 28,3 грн/$.
Що стосується євро, то його курс знову виріс до максимуму майже за три роки. Його нацрегулятор підвищив відразу на 10 копійок.
Таким чином, на 3 грудня встановлено наступний курс валют:
- $100-2843,67 гривень (-0,1216 грн).
- 100 євро - 3431,16 гривень (+0,1003 грн).
Помер колишній президент Франції Жискар д'Естен
Д'Естена не стало 2 грудня, йому було 94 роки на момент смерті. Він керував країною з 1974 по 1981 роки.
Причиною смерті екс-президента Франції стали ускладнення, викликані китайським вірусом.
"Валері Жискар д'Естен помер 2 грудня у своєму сімейному будинку в Департаменті Луар і Шер. Смерть сталася в результаті різкого погіршення стану його здоров'я, він помер від COVID-19", - йдеться в заяві сім'ї політика, переданій агентству France-Presse. У ньому повідомляється, що "відповідно до волі Валері Жискар д'Естена, його похорони пройдуть в обмеженому сімейному колі".
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