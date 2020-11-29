Курс гривны продолжит проседать по отношению доллару

По мнению экспертов, подорожание иностранной валюты продолжится в декабре.

Аналитик Вадим Иосуб, в комментарии "РБК Украина" отметил, что украинский Минфин пришел к договоренности с МВФ по главных параметрах относительно бюджета на следующий год.

Эксперт убежден, что курс доллара на межбанке будет стоять в пределах 28,6 гривны, а вот наличный доллар можно будет купить за 28,5/28,7 гривны.

Согласно данным Минфина, курс валют на следующей неделе будет выглядеть таким образом:

Стоит отметить, что в государственном бюджете на 2020 год был заложен курс 27 грн за доллар.



Также мы сообщали, что Министерство финансов Украины заложило в проект государственного бюджета на 2021 год курс гривни на уровне 29,1 грн за доллар.

Согласно данным Минфина

Аналитики в свою очередь ожидают, что в новом году гривна может как превысить прогнозируемый курс, так просесть по отношению к доллару. Эксперты утверждают, что на валютный рынок в Украине действует много факторов.

Напомним, НБУ добьет украинцев новым курсом валют, доллар надавит на гривну.

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Также Politeka писала, что новый тотальный локдаун все ближе, как изменятся тарифы, цены и зарплаты.