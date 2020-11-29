Курс гривны продолжит проседать по отношению доллару
По мнению экспертов, подорожание иностранной валюты продолжится в декабре.
Аналитик Вадим Иосуб, в комментарии "РБК Украина" отметил, что украинский Минфин пришел к договоренности с МВФ по главных параметрах относительно бюджета на следующий год.
Эксперт убежден, что курс доллара на межбанке будет стоять в пределах 28,6 гривны, а вот наличный доллар можно будет купить за 28,5/28,7 гривны.
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Согласно данным Минфина, курс валют на следующей неделе будет выглядеть таким образом:
Стоит отметить, что в государственном бюджете на 2020 год был заложен курс 27 грн за доллар.
Также мы сообщали, что Министерство финансов Украины заложило в проект государственного бюджета на 2021 год курс гривни на уровне 29,1 грн за доллар.
Согласно данным Минфина
Аналитики в свою очередь ожидают, что в новом году гривна может как превысить прогнозируемый курс, так просесть по отношению к доллару. Эксперты утверждают, что на валютный рынок в Украине действует много факторов.
Напомним, НБУ добьет украинцев новым курсом валют, доллар надавит на гривну.
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