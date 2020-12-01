Глава украинского Минздрава Максим Степанов прояснил вопрос о принятии решения по локдауну

Ранее появилась информация о том, что Кабмин будет принимать решение об ужесточении карантина в среду, 2 декабря. Однако министр здравоохранения в эфире телеканала «Украина 24» опроверг данное утверждение.

Он уточнил, что у Минздрава есть другие постановления, которые ведомство хочет рассмотреть завтра.

«Там есть постановления о дополнительном выделении средств, в частности на лабораторные центры. Это такая текущая работа. По жесткому карантину, каких-либо дополнительных ограничениях — завтра мы такой проект решения даже не готовили», - подчеркнул министр.

Он добавил, что в случае введения жестких ограничений официальное заявление от правительства появится за 7-10 до локдауна.

Степанов также уточнил, будет ли работать транспорт в случае ухода на локдаун. Так, министр отметил, что при жестком карантине в общественном транспорте не будет «часов пик», поэтому ограничивать его работу не планируют.

«С точки зрения эпидемиологии, мы не считаем, что это повлияет на показатели заболеваемости - незакрытие транспорта», - подчеркнул министр.

Отметим, что в последние дни тема локдауна не перестает обсуждаться. Так, появилась информация о возможном введении жесткого карантина с 23 декабря по 15 января, а позже сообщалось, что ОП выберет окончательные даты в ближайшие дни. Тем не менее официального решения пока не было.

Напомним, врач назвала период, когда вирус оставит украинцев в покое.

Как сообщала Politeka, локдаун в Украине, в Кабмине сделали важное уточнение о работе транспорта: "будут действовать ограничения".

Также Politeka писала, что полный локдаун в Украине с 23 декабря: Степанов сделал срочное заявление.