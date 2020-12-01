Повысят не только пенсии, но и доплаты

С 1 декабря в Украине выросла минимальная пенсия, которая теперь составит 1769 гривен

Впрочем, это не последнее повышение выплат пенсионерам. Как пишет liga.net, в 2021 году Кабмин запланировал пятиступенчатое повышение пенсий.

Так, уже в январе вслед за ростом минимальной зарплаты подскачут пенсии пенсионеров, старше 65 лет со стажем 30/35 лет (женщины/мужчины). Пенсии вырастут до 2400 гривен.

1 марта Кабмин запланировал индексацию пенсий примерно на 11%.

В апреле произойдет автоматический пересчет выплат тем пенсионерам, которые работают. Будет учитываться размер зарплаты, а также возросший стаж.

Летом, 1 июля выплаты пенсионеров, старше 65 лет с необходимым стажем вырастут до 2600 гривен. Это связано с очередным повышением минималки. Кроме этого, с 1 июля Кабмин обещал доплачивать по 400 гривен пенсионерам в возрасте 75-80 лет. Минимальная пенсия для этой группы пенсионеров при минимальном стаже (20,25 лет) будет не меньше 2500 гривен.

Также, по словам министра социальной политики Марины Лазебной, пенсионеры в возрасте старше 80 лет будут получать доплаты в сумме 500 гривен. Минимальная пенсия для этой группы украинцев составит не меньше 2600 гривен.

При этом одинокие пенсионеры старше 80 лет будут получать не меньше 3342 гривен.

Последнее повышение запланировано на декабрь 2021 года. Минимальную пенсию повысят до 1934 гривен.

Запланировано также повышение различных надбавок и доплат для чернобыльцев, инвалидов войны и людей с сверхнормативным стажем.

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