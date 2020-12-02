Украинские пенсионеры с 1 декабря получили надбавки к пенсиям. Стало известно, кого ждут самые большие прибавки

В рамках роста соцстандартов размер минимальной пенсии вырос на 57 грн и достиг 1769 грн. Кроме того, пенсии были повышены отдельным категориям пенсионеров, говорится в материале «Сегодня». При этом самые большие прибавки получили те, кто и до этого получал большие пенсии. Так, максимальная выплачиваемая пенсия, составляющая 10 минимальных (сейчас 17 690 грн), выросла сразу на 570 грн.

Также, за счет надбавок выросли пенсии у таких категорий пенсионеров: инвалидов войны (на 205-370 грн), инвалидов ЧАЭС (на 128-162 грн), участников боевых действий (на 93 грн). Шахтеры получили прибавки по 171 грн. Пенсионеры с особыми заслугами перед Украиной получили прибавки от 11,4 до 22,8 грн. Для почетных доноров с надбавкой к пенсии 10% от ПМ пенсии выросли на 7 грн.

В свою очередь, пенсионеры с выплатами по возрасту выше минимальной пенсии не получили либо ничего, либо незначительные прибавки от 57 копеек до 7-12 грн.

Размер выплат работающих пенсионеров, госслужащих, научных работников, помощников народных депутатов и тех, кому пенсии назначили в 2019-20 годах, не изменился.

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