Ограничения для украинцев были изменены после отмены карантина выходного дня
Об этом предупредил глава Кабмина Денис Шмыгаль, пишет РБК.
Как известно, правительство решило отказаться от дополнительных ограничений на уикэнде с 5 декабря в рамках "карантина выходного дня".
Шмыгаль анонсировал ужесточение ограничений для населения, но до того момента, как они вступят в силу, по всей территории Украины будет действовать "оранжевая зона".
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После отмены карантина выходного дня будут действовать следующие правила:
- под запретом работа хостелов/гостиниц, а также ресторанов/клубов в ночное время;
- запрещается проводить массовые мероприятия с участием более 20 человек;
- количество пассажиров в общественном транспорте не должно превышать количество мест для сидения;
- учебные процессы запрещены в группах более 20 человек, и учеба приостанавливается, если на самоизоляцию ушло более 50% учащихся;
- плановая госпитализация под запретом (кроме срочного вмешательства);
- для пенсионеров в возрасте от 65 лет ввели специальное время в объектах торговли и органах власти: с 10:00 до 12:00.
Отметим, по состоянию на утро 2 декабря, за прошедшие сутки зафиксировано 13 141 новый случай китайского вируса. В частности, заболели 744 ребенка и 579 медработников.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в столице страны (1735), Одесской (1147), Киевской (975), Запорожской (947) и Сумской (727) областях.
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