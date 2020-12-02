Что теперь будет под запретом

Ограничения для украинцев были изменены после отмены карантина выходного дня

Об этом предупредил глава Кабмина Денис Шмыгаль, пишет РБК.

Как известно, правительство решило отказаться от дополнительных ограничений на уикэнде с 5 декабря в рамках "карантина выходного дня".

Шмыгаль анонсировал ужесточение ограничений для населения, но до того момента, как они вступят в силу, по всей территории Украины будет действовать "оранжевая зона".

После отмены карантина выходного дня будут действовать следующие правила:

под запретом работа хостелов/гостиниц, а также ресторанов/клубов в ночное время;

запрещается проводить массовые мероприятия с участием более 20 человек;

количество пассажиров в общественном транспорте не должно превышать количество мест для сидения;

учебные процессы запрещены в группах более 20 человек, и учеба приостанавливается, если на самоизоляцию ушло более 50% учащихся;

плановая госпитализация под запретом (кроме срочного вмешательства);

для пенсионеров в возрасте от 65 лет ввели специальное время в объектах торговли и органах власти: с 10:00 до 12:00.

Отметим, по состоянию на утро 2 декабря, за прошедшие сутки зафиксировано 13 141 новый случай китайского вируса. В частности, заболели 744 ребенка и 579 медработников.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в столице страны (1735), Одесской (1147), Киевской (975), Запорожской (947) и Сумской (727) областях.

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