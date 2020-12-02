Скоро украинцы увидят новые суммы в платежках за холодную воду и водоотвод

НКРЭКУ обнародовала проекты постановлений об установлении новых тарифов на 2021 год. Стоимость услуг взлетит, но при этом будет зависеть от региона и от конкретного города. Общий рост обещают на уровне 20%, пишет 3m2.

Окончательно еще неизвестно, останутся ли тарифы такими, которые указаны в проектах постановлений, или вырастут больше. Украинцам обещают изменения в платежках на оплату ЖКХ уже со следующего месяца.

Самая высокая цена за 1 кубометр водоснабжения и водоотвода запланирована в Днепре и Кропивницком, она составит 24,05 грн на водоснабжение и 20,83 грн на водоотвод.

Самая низкая стоимость будет во Львове – для «Львовводоканала» определили стоимость 15,36 грн/7,22 грн за водоснабжение/водоотвод.

Единственный город, для которого в проекте НКРЭКУ не указан тариф – Тернополь.

Ранее мы сообщали, в Украине собираются повысить абонплату за доставку газа. Уже с 1 января тариф может увеличиться с 1,24 до 2,81 грн (больше чем в два раза).

Согласно данным проекта постановления НКРЭКУ, некоторые семьи будут переплачивать более чем на 100 грн ежемесячно.

После 1 января украинцы будут платить по формуле: газ в кубометрах, который использовали с октября 2019-го по конец сентября 2020-го умножают на тариф и делят на 12 месяцев. Таким образом у каждого потребителя выйдет своя сумма.

Также мы писали, с 1 декабря на 30% повысился тариф на передачу электроэнергии. За один МВт-час придется платить 312,76 грн, вместо 240,23 грн. в прошлом.

Напомним, резкий скачок тарифов на электроэнергию, украинцам раскрыли правду

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