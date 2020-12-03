Такого курса валют украинцы давно не видели

Свежий курс был опубликован на официальном портале Национального банка.

Так, после затяжного падения украинская гривна серьезно укрепилась по отношению к доллару.

На 3 декабря Национальный банк решил понизить курс доллара к гривне сразу на 12 копеек до отметки в 28,32 грн/$.

Курс доллара в покупке также обвалился, но уже на 21 копейку - до 28,3 грн/$.

Что касается евро, то его курс снова вырос до максимума почти за три года. Его Национальный банк повысил сразу на 10 копеек.

Таким образом, Национальный банк на сегодня, 3 декабря, установил следующий курс валют:

$100 - 2843,67 гривен (-0,1216 грн).

100 евро – 3431,16 гривен (+0,1003 грн).

На межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже по отношению к гривне рухнул сразу на 21 копейку – до 28,32 грн/$, курс в покупке также упал на 21 копейку – до 28,30 гривен/$. Курс евро в продаже не изменился по сравнению с предыдущим днем – 34,21 гривен за евро.

Ранее мы предупреждали о возможном обвале курса доллара до 32 грн.

Как предупреждают аналитики, такое падение может произойти из-за нерезидентов, которые выйдут на рынок с целью покупки валюты.

"Падение спроса со стороны импортеров позволит избежать катастрофических последствий для курса гривни, но в моменте мы можем увидеть курс выше 32 гривен за доллар...", - предупредил эксперт Андрей Гойлов, рассказывая о возможном повторении антирекорда курса доллара, зафиксированного в 2015 году.

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