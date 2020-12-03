Карантин выходного дня отменен, Шмыгаль рассказал о новых запретах: "По всей территории Украины..."

Ограничения для украинцев были изменены. Об этом предупредил глава Кабмина Денис Шмыгаль

Как известно, правительство решило отказаться от дополнительных ограничений на уикэнде с 5 декабря в рамках "карантина выходного дня".

Шмыгаль анонсировал ужесточение ограничений для населения, но до того момента, как они вступят в силу, по всей территории Украины будет действовать "оранжевая зона".

После отмены карантина выходного дня будут действовать следующие правила: под запретом работа гостиниц, кафе и клубов в ночное время, а также массовые мероприятия, где более 20 человек; для пенсионеров в возрасте от 65 лет ввели специальное время в объектах торговли и органах власти: с 10:00 до 12:00; заполненность общественного транспорта по количеству сидячих мест.

Украинцы получат повышенные пенсии уже в этом месяце, раскрыты суммы: "самые большие надбавки..."

В рамках роста соцстандартов размер минимальной пенсии вырос на 57 грн и достиг 1769 грн

Кроме того, пенсии были повышены отдельным категориям пенсионеров. При этом самые большие прибавки получили те, кто и до этого получал хорошие пенсии. Так, максимальная выплачиваемая пенсия, составляющая 10 минимальных (сейчас 17 690 грн), выросла сразу на 570 грн.

Также, за счет надбавок выросли пенсии у таких категорий пенсионеров: инвалидов войны (на 205-370 грн), инвалидов ЧАЭС (на 128-162 грн), участников боевых действий (на 93 грн). Шахтеры получили прибавки по 171 грн. Пенсионеры с особыми заслугами перед Украиной получили прибавки от 11,4 до 22,8 грн. Для почетных доноров с надбавкой к пенсии 10% от ПМ пенсии выросли на 7 грн.

Тарифы на воду изменятся, каким регионам Украины не повезет: "Уже со следующего месяца..."

Следом за подорожанием газа и света пришел черед холодной воды и канализации

НКРЭКУ обнародовала проекты постановлений об установлении новых тарифов на 2021 год. Стоимость услуг взлетит, но при этом будет зависеть от региона и от конкретного города. Общий рост обещают на уровне 20%.

Окончательно пока неизвестно, останутся ли тарифы такими, которые указаны в проектах постановлений, или вырастут еще. Украинцам обещают изменения в платежках на оплату ЖКХ уже со следующего месяца.

Самая высокая цена за 1 кубометр водоснабжения и водоотвода запланирована в Днепре и Кропивницком, она составит 24,05 грн на водоснабжение и 20,83 грн на водоотвод.

Гривна отправила доллар в нокаут, НБУ поразил новым курсом валют: какие цифры ждать в обменниках

После затяжного падения украинская гривна серьезно укрепилась по отношению к доллару. Об этом свидетельствуют свежие данные по курсу от НБУ

На 3 декабря Национальный банк решил понизить курс доллара к гривне сразу на 12 копеек до отметки в 28,32 грн/$.

Курс доллара в покупке также обвалился, но уже на 21 копейку - до 28,3 грн/$.

Что касается евро, то его курс снова вырос до максимума почти за три года. Его нацрегулятор повысил сразу на 10 копеек.

Таким образом, на 3 декабря установлен следующий курс валют:

$100 - 2843,67 гривен (-0,1216 грн).

100 евро – 3431,16 гривен (+0,1003 грн).

Умер бывший президент Франции Жискар д'Эстен

Д'Эстена не стало 2 декабря, ему было 94 года на момент смерти. Он руководил страной с 1974 по 1981 годы.

Причиной смерти экс-президента Франции стали осложнения, вызванные китайским вирусом.

«Валери Жискар д'Эстен скончался 2 декабря в своем семейном доме в департаменте Луар и Шер. Смерть произошла в результате резкого ухудшения состояния его здоровья, он умер от COVID-19», — говорится в заявлении семьи политика, переданном агентству France-Presse. В нем сообщается, что «в соответствии с волей Валери Жискар д'Эстена, его похороны пройдут в ограниченном семейном кругу».

Напомним, локдаун в Украине: Степанов уточнил, когда примут решение и что будет с транспортом

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