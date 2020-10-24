Підвищення пенсій з грудня, кому світить надбавка: "570 гривень отримають..."
В Україні проведуть перерахунок максимальної та мінімальної пенсії. Крім того, планується також підвищення доплат за стаж понад норму. Зокрема пенсію підвищать у грудні 2020 року. Розмір мінімальної пенсії зросте на 57 гривень, а 570 грн отримають за максимальну пенсію
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З 1 грудня 2020 року: мінімальну пенсію підвищать з 1712 до 1769 грн, максимальну – з 17 120 до 17 690 грн.
Зараз надбавка за кожен повний рік страхового стажу понад 35 років чоловікам і 30 років жінкам становить 17,1 грн, то вже через два місяці вона збільшиться до 17,6 грн.
Долар і євро вирішили добити гривню: що буде з курсом валют після вихідних, прогноз НБУ
Курс валют в Україні 24 Жовтня нищівно заваляться на гривню, цифри на міжбанку здивують всіх
Так, курс валют 24 жовтня буде таким:
100 доларів – 2829,11 грн;
100 євро - 3354,9 грн.
Сто доларів, згідно з прогнозами НБУ, подорожчає на кілька пунктів. Торги на міжбанку відкриються з + 2,61 грн. До середини минулого дня валюта підскочила на 2,4 грн, а під кінець дня вирішила остаточно «добити» гривню.
Арешт рахунків із зарплатами та пенсіями, в НБУ розповіли, що робити: "Від 20 до 50% виплат..."
Сотні скарг надходить до Нацбанку від українців, чиї рахунки для зарплати, пенсій або інших соціальних виплат виявилися заарештованими і, як наслідок, заблокованими
НБУ роз'яснює, що підписуючи кредитний договір, українці погоджуються із зобов'язаннями про погашення тіла кредиту, включаючи комісію і відсотки. Якщо ж позичальник порушує, то установа має право звернутися до державного або приватного виконавця і до суду.
МОЗ оголосило про посилення карантину і нових "червоних" зонах, повний список: що тепер буде
Український МОЗ змінив списки країн і населених пунктів, які входять в" червону " зону санітарно-епідемічної небезпеки
Згідно з інформацією від прес-служби, в порівнянні з минулим тижнем в "червоній" зоні стало на 7 країн більше, зараз в неї входять 51 держава.
Польща, Хорватія і Грузія з 23 жовтня увійшли до списку найбільш небезпечних країн. У" червоній зоні " залишаються Великобританія, США, Швейцарія, Франція, Іспанія, Бельгія, Чорногорія, Нідерланди, Ізраїль, Молдова, Словаччина, Словенія. Приїжджаючи з цих країн в Україну, мандрівникам необхідно надати свіжий тест на китайський вірус або ж пройти двотижневу ізоляцію.
Як повідомляла Politeka, видача кредитів по-новому, які зміни підготували українцям: "не більше однієї мінімальної зарплати..."
Також Politeka писала, що пенсії уріжуть через карантин, торкнеться тисяч українців: "на 53%...", що треба знати.