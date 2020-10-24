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Підвищення пенсій з грудня, кому світить надбавка: "570 гривень отримають..."

В Україні проведуть перерахунок максимальної та мінімальної пенсії. Крім того, планується також підвищення доплат за стаж понад норму. Зокрема пенсію підвищать у грудні 2020 року. Розмір мінімальної пенсії зросте на 57 гривень, а 570 грн отримають за максимальну пенсію

З 1 грудня 2020 року: мінімальну пенсію підвищать з 1712 до 1769 грн, максимальну – з 17 120 до 17 690 грн.

Зараз надбавка за кожен повний рік страхового стажу понад 35 років чоловікам і 30 років жінкам становить 17,1 грн, то вже через два місяці вона збільшиться до 17,6 грн.

Долар і євро вирішили добити гривню: що буде з курсом валют після вихідних, прогноз НБУ

Курс валют в Україні 24 Жовтня нищівно заваляться на гривню, цифри на міжбанку здивують всіх

Так, курс валют 24 жовтня буде таким:

100 доларів – 2829,11 грн;

100 євро - 3354,9 грн.

Сто доларів, згідно з прогнозами НБУ, подорожчає на кілька пунктів. Торги на міжбанку відкриються з + 2,61 грн. До середини минулого дня валюта підскочила на 2,4 грн, а під кінець дня вирішила остаточно «добити» гривню.

Арешт рахунків із зарплатами та пенсіями, в НБУ розповіли, що робити: "Від 20 до 50% виплат..."

Сотні скарг надходить до Нацбанку від українців, чиї рахунки для зарплати, пенсій або інших соціальних виплат виявилися заарештованими і, як наслідок, заблокованими