Пенсионерам и потенциальным льготникам рассказали, что изменится в 2021 году

Об этом пишет Обозреватель.

Согласно законодательству, в следующем году на пенсию в 60 лет смогут выйти украинцы, имеющие 28 лет стажа, и с каждым годом это требование будет расти на один "страховой" год.

Более того, в 2021 году несколько раз повысят пенсии. Например, с 1 января минимальная пенсия вырастет с 2100 до 2400 гривен, а уже в марте будет произведена индексация выплат.

В июле повысят выплаты тем пенсионерам, которым исполнилось 75 лет и у которых есть необходимое количество стажа (на 400 грн больше).

Но сейчас в Кабмине разрабатывают новую пенсионную систему, из-за которой некоторые украинцы рискуют потерять выплаты.

Речь идет об украинцах, которые потеряли работу из-за карантина. В Кабмине хотят разрешить работникам выходить на заслуженный отдых раньше, и тех, кто имеет 40 лет стажа.

Таким правом, в случае утверждения, смогут воспользоваться люди, которые начали работать до 20 лет и которые имеют непрерывный стаж. Поэтому более низкую пенсию получат украинцы, которые из-за карантина потеряли работу.

В Госцентре занятости ранее сообщали, сколько украинцев получили статус безработного с начала карантина.

По состоянию на 9 октября, в период с 12 марта безработными стали 525 тысяч украинцев. Это на 53% больше, если сравнивать с показателями за прошлый год.

«Наиболее существенный рост количества безработных наблюдался в Киевской, Одесской, Закарпатской, Львовской областях и Киеве (в 1,8−2,8 раза). При этом в Луганской, Сумской, Днепропетровской, Черкасской и Винницкой областях количество безработных выросло на 32−38%», — рассказывали в пресс-службе.

Напомним, что Украинцам раскрыли нюансы подсчета размера пенсии, можно получать до 17 тысяч гривен

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