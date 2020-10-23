Український МОЗ змінив списки країн і населених пунктів, які входять в" червону " зону санітарно-епідемічної небезпеки

Як пише Politeka.net, оновлений перелік з'явився на офіційному сайті відомство. Згідно з інформацією від прес-служби, в порівнянні з минулим тижнем в "червоній" зоні стало на 7 країн більше, зараз в неї входять 51 держава.

Польща, Хорватія і Грузія з 23 жовтня увійшли до списку найбільш небезпечних країн. У" червоній зоні " залишаються Великобританія, США, Швейцарія, Франція, Іспанія, Бельгія, Чорногорія, Нідерланди, Ізраїль, Молдова, Словаччина, Словенія. Приїжджаючи з цих країн в Україну, мандрівникам необхідно надати свіжий тест на китайський вірус або ж пройти двотижневу ізоляцію.

У "зеленій" знаходяться Італія, ОАЕ, Болгарія, Кіпр, Албанія, Чехія, Німеччина, Туреччина, Єгипет, Литва, Латвія, Греція.

Крім того, з 26 жовтня змінюється розподіл адміністративних одиниць по зонах всередині України. Так "Червона" розшириться з 68 до 100 адмінодиниць, список поповнився обласними центрами: Рівне і Миколаїв. Обмеження продовжують діяти у Чернівцях, Хмельницькому, Чернігові, Харкові, Сєвєродонецьку, Полтаві, Сумах, Івано-Франківську та Тернополі.

У" помаранчевій " зоні з наступного тижня буде на 37 адміністративних одиниць більше (437), серед них - 12 обласних центрів: Київ, Вінниця, Луцьк, Житомир, Львів, Дніпро, Краматорськ, Ужгород, Запоріжжя, Одеса, Херсон, Черкаси.

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